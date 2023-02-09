На кря-кря рассчитайсь: в Москве провели перепись уток и назвали самые птичьи районы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Акция «Серая шейка» проводится в разных уголках страны уже восьмой год. И не просто ради любопытства. Полученную статистику орнитологи впоследствии анализируют, чтобы можно было судить об экологической обстановке в городах и состоянии водоёмов. Если утки тот или иной пруд обходят стороной, даже если там полынья размером со стадион, значит, с ним что-то не так.

В Союзе охраны птиц России говорят, что в последние годы водоплавающие остаются зимовать по большей части из-за людей - с такой кормёжкой никакой юг не нужен. Листы капусты, огурцы, творог, кукуруза, кабачки, разваренные крупы, комбикорм, даже собачьи консервы... Ещё бы хлеб не тащили в парки, особенно чёрный. От него у птиц начинаются проблемы с желудком. И вообще красота была бы.

Но вернёмся к нашим подсчётам.

В столице их проводили не только специалисты Мосприроды, но и обычные жители - волонтёры, пенсионеры, школьники. И только в течение одних выходных (если наблюдения растянуть на неделю, статистика подпортится перелётами - ведь утки зимой часто меняют полыньи и может получиться так, что одна и та же кряква будет учтена дважды или даже несколько раз).

Утки в столичном парке "Царицыно". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для начала общая цифра. Этой зимой в Москве осталось около 5,5 тыс водоплавающих птиц (в прошлом году - для сравнения - было чуть больше - 7337, - прим. авт). Львиную долю составляют кряквы. Кроме них, попадались ещё мандаринки (но гораздо реже).

Что касается географии. Больше всего птиц было обнаружено на водоемах природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» - 1721. На втором месте - парк «Останкино» (в нём учли 1307 особей). И бронза у царицынского парка - 928 крякв. Мандаринки были замечены в долине реки Яузы.

- Всего же было изучено 11 природных территорий Москвы, - сообщила заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

Добавим ещё несколько любопытных цифр.

Всего в столице насчитывается 270 видов птиц, но это летом. Зимой же можно встретить около 100 видов пернатых. То есть больше половины крылатых обитателей Москвы - перелётные.

И ещё. В ходе последней переписи среди крякв селезней оказалось больше, чем уток (а именно - 2986 самцов и 2397 самок). Пары у них будут формироваться весной.

Возникает вопрос: а где же остальные виды водоплавающих? В былые годы в итоговый список попадали хохлатые чернети, чайки, чирки-свистунки, гоголи.

По словам орнитолога Вадима Мишина, никуда эти виды не исчезли, просто их гораздо сложнее посчитать (ввиду их пугливости и малого количества). К тому же птицы не оставляют следов, как, например, лоси или медведи.