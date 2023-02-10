«Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена»: как меняется система здравоохранения Москвы?

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

7 февраля президент России Владимир Путин заслушал доклад мэра Москвы Сергея Собянина о жизни столицы: развитии экономики, транспортной и социальной инфраструктуры… Речь, разумеется, зашла и о модернизации системы медицинской помощи. Президент высоко оценил достижения руководства мегаполиса.

«Активно развивается система здравоохранения, образования, городская среда в целом. Так что и Вас, и всю Вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время», - отметил Владимир Путин.

Вы давно не были в поликлиниках и больницах Москвы? Расскажем, как они преобразились.

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

ДИАГНОЗ ПОДСКАЗЫВАЕТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Не откроем Америки, если скажем, что основная часть поликлиник Москвы построены в 1950 – 1960 годы. Впрочем, как и по всей стране. Они морально устарели. Поэтому сейчас власти столицы капитально модернизируют поликлинический фонд, расчищая помещения до бетона и кирпичей, а затем фактически создавая на этих же местах новые поликлиники. Оснащены здания по самым современным стандартам. В 2022 году модернизацию прошли 77 помещений, в наступившем году такую работу планируется завершить еще в 124-х. Таким образом по итогам 2023 года руководство столицы планирует привести к самым современным стандартам половину поликлинических зданий в Москве (всего в столице их около 400).

«Проводится колоссальная работа, потому что здания ветхие, там кирпичей-то практически не остается, остов один, все обновляется: и кровля, и планировка, и инженерные коммуникации, и фасады, - отметил мэр столицы на встрече с президентом. - Сложнейшая программа, мы долго к ней подступались. Всеми остальными зданиями мы тоже занимаемся, обеспечиваем хорошим, добротным оборудованием».

В системе здравоохранения Москвы активно развивают и ряд других крупных проектов: строительство нового комплекса клиники имени Логинова, нового комплекса инфекционной клинической больницы № 1, сети из шести флагманских центров на базе ведущих больниц.

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

«Параллельно с этим в первую очередь для медицины внедряется система искусственного интеллекта. В Москве создана база систематизированных, структурированных данных на два миллиарда единиц. Это одна из самых крупных баз вообще в мире, на основе которой можно обрабатывать и учить искусственный интеллект для принятия решений, - сообщил Сергей Собянин. - В настоящее время с помощью компьютерного зрения поставлено восемь миллионов диагнозов в различных сферах: в онкологии, с сосудистыми заболеваниями, легочными и так далее. Попадание очень высокое, и оно постоянно увеличивается».

Для врачей первичного звена создана система подсказок. Понятно, что врач сам в итоге ставит диагноз, но искусственный интеллект помогает ему правильно структурировать лабораторные назначения, обработать их, поможет выписать рецепт, правильно диагностировать. Это большая поддержка для врача. Такая система уникальна не только для России, но и в целом для мира (создана в партнерстве со Сбербанком).

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

«НАЧИНЕНЫ НОВОЙ ТЕХНИКОЙ»

Напомним, московский стандарт поликлиник в медицинских учреждениях столицы внедряется с 2019 года. Стандартом предусмотрено больше врачей самых востребованных специальностей, современное техническое оснащение, цифровизация, удобное расположение кабинетов врачей и зонирование помещений, комфортные условия для работников и удобный сервис.

Установлены лавочки, которые в теплое время года никогда не пустуют. Создана в зданиях поликлиник безбарьерная среда для людей с физическими ограничениями: установлены раздвижные двери, пандусы, новые лифты… Оборудованы зоны ожидания с информационными табло. Больше того, в новых поликлиниках появились буфеты!

«Когда это задумывалось многие главврачи недоумевали: «Как это в поликлинике появится зона буфета?!» А сейчас буфет в каком-то смысле стал точкой притяжения. Пациенты записываются к нескольким врачам или на исследования. Приходят сдавать анализы, иногда рано с утра, на голодный желудок. Теперь у них есть возможность отдохнуть, выпить чашку кофе и перекусить, когда возникает такая необходимость», - пояснила главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

В обновленных поликлиниках устанавливают маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. Головные здания дополнительно оснащают аппаратами МРТ и КТ, денситометрами (аппарат для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса, аппаратами тредмил (оборудование для проведения нагрузочных тестов под контролем ЭКГ), приборами для исследования функции внешнего дыхания (спирографами, бодиплетизмографами), эндоскопическим оборудованием.

«Поликлиники после капремонта выходят полностью начиненные абсолютно новой техникой, - отмечает главврач. – Очень много уникального оборудования. У офтальмологов есть когерентный томограф (для установления диагнозов заболеваний сетчатки) – раньше он был только в продвинутых частных клиниках. У урологов появился урофлоуметр. Раньше и это для муниципальных поликлиник было диковиной. Использование уникального оборудования, которое сейчас появилось у врачей, позволяет сократить госпитализацию пациентов».

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Таким образом, пациенты могут проходить наиболее распространенные обследования максимально близко к дому. Кроме того, аналоговое оборудование будут постепенно заменять на более современное — цифровое. Это позволяет создать единую городскую базу хранения медицинских изображений и улучшить качество диагностики.

«Людям очень нравятся поликлиники, которые прошли модернизацию.. Естественно, когда они видят обновленные здания, удобство, комфорт – это все позитивно влияет на эмоции пациента, не смотря на то, посещают поликлиники далеко не в лучший период своей жизни», - Наталья Шиндряева.

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Елена Самышина, депутат Московской городской Думы, главный врач ГП № 3 ДЗМ, доктор медицинских наук:

«Обновление поликлиник заметили и высоко оценили уже многие москвичи. Этот уникальный проект обеспечивает переход на принципиально иной уровень качества оказания помощи пациентам. Новые поликлиники удобнее, просторнее, в них логично организовано пространство, все продумано до мелочей – от указателей для навигации по зданию до специальных подставок для сумок пациентов в кабинетах. Здесь удобно и пациентам, и врачам. Установлено самое современное и востребованное медицинское оборудование. Очень важно и то, что особое внимание уделяется дружелюбной атмосфере и взаимному уважению. Раньше такого уровня сервиса пациента ожидали, обращаясь в крупные коммерческие клиники, а сегодня он доступен любому москвичу.

При этом проект очень масштабный, охватывает 201 поликлинику - более половины от их общего числа в Москве, в 77 зданиях работы уже завершены, в 124 – закончатся в этом году.

Не меньшее внимание в Москве уделяется новым подходам, обеспечивающим поддержание здоровья пациентов. Так, более 1 миллиона москвичей, страдающих хроническими заболеваниями, находятся под проактивным динамическим диспансерным наблюдением. Среди них горожане, перенесшие инфаркт или инсульт, москвичи с эндокринными заболеваниями, язвенной болезнью, хронической обструктивной болезнью легких и др. Именно их эффективное лечение повышает продолжительность и качество жизни.

Все активнее используется цифровые сервисы и телемедицина, они сберегают самое ценное, что у нас есть – время, освобождая пациентов от множества рутинных посещений врачей, позволяя решать многие вопросы дистанционно».