Тайны Московского Стикса: как попасть в подземную реку Чечера с фресками

Корреспондент Комсомолки побывала на экскурсии по самому загадочному коллектору столицы Фото: Евгения КОРОБКОВА

Экскурсия в подземную реку Чечера проходила в режиме секретности. Объявление об интересном путешествии по подземной реке попалось на Авито. Проводник Дмитрий насчет публикации не возражал, но фотографировать себя строго-настрого запретил. Просил именовать его не Дмитрием, а товарищем Хэллом, а еще поинтересовался, подхожу ли по параметрам для лазания в коллекторе.

Чтобы подходить, нужно быть выше 160 сантиметров ростом, иметь размер ноги не меньше 35 и еще не быть курской жирухой, чтобы свободно пролезать в отверстие 600 миллиметров.

Встречу назначили на улице Радио

Кроме меня, на точке собрались еще трое желающих побродить по столичным клоакам. Влюбленная пара, замыслившая романтическую прогулку (оригинально). И гламурный московский персонаж в модной курточке и ослепительно белых брючках.

- Паспорта не забыли? - раздался голос в темноте.

Это был наш провожатый.

Товарищ Хэлл оказался обаятельным мужчиной в бандане, с недельной порослью на лице и полными руками экипировки. Каждому члену группы Хэлл выдал экипировочный набор. Обливные перчатки. Налобный фонарик, оранжевый жилет, как у киргизов, и - самое главное - волшебные сапоги-заброды высотой примерно до ушей, крепящиеся на плечах, как подтяжки.

Переодевались в лучших традициях рынка девяностых тут же, на улице Радио, встав на картоночку.

Дмитрий придирчиво осмотрел экскурсантов. Велел присесть пару раз, честно сказать - не жмут ли сапоги в подмышках и надежно положить паспорт в водонепроницаемый чехольчик. На случай, если потребует Мосводосток.

- Аааа, так мы законно идем, что ли? - протянул белоштанный парень.

- Совершенно законно, - подтвердил Хэлл. - Мы с ними сотрудничаем.

Под "мы", кстати, подразумевалась некая "Группа свободных сталкеров", - людей, которые своим лазанием по неочевидным местам приносят не только удовольствие самим себе, но и пользу обществу.

До нужного люка шли, подпрыгивая. Вечером похолодало. Заброды встали колом и жалобно попискивали.

- Ничего, в колодец спустимся и погреемся, - успокаивал провожатый. - Там водичка тепленькая, пять градусов.

Историческая справка

Смешное слово "Чечера" вызывает в памяти народную песню про Маричку чичери. (Чичери, кстати, в переводе с украинского - холодный ветер с дождем). Но, как заявил товарищ Хэлл, в переводе с непонятного слово обозначает "старинное русло реки, ставшее болотом".

Чечера - правый приток Яузы, протекающая в самом центе столицы. В одном месте речка даже пересекает железнодорожные пути на Ярославль. (Правда, под землей). Большую часть Чечеры и ее притоков заключили в коллектор еще в начале ХХ века. А в 1938 году она полностью скрылась под землей.

Эта речка - говнотечка?

Из тяжелого отодвинутого люка вырывается столп пара. Жестом от себя, как учила химичка, вдыхаю немного на пробу и удивляюсь. Не бриз, конечно, но и не какашки.

- Потому что это не канализация, а настоящая река! - с невероятной гордостью за Чечеру сообщает Дмитрий.

Хватаясь руками за железные скобы, а пятой точкой - за кирпичную кладку, медленно спускаюсь во тьму, нащупываю под ногой твердую неровную поверхность. Луч налобного фонаря выхватывает из темноты заламинированный листок. "Убедительная просьба: на острове не копать! Иначе его размоет. Спасибо за понимание".

Мы ступили на остров копателей. Первую достопримечательность здешних мест.

За сто лет по всему руслу подземной реки, как холестериновые бляшки, образовались мусорные "острова". От загаживания под самый потолок речку уберегли копатели, прочухавшие, что в старом утопленном хламе периодически встречаются полезнейшие вещи, включая золотые украшения. Старатели с большим усердием шерстят существующую сушу, уменьшая ее присутствие в реке. А ту, что расположена у точки входа-выхода, вообще берегут, как зеницу. На нее удобно высаживаться и хранить находки и скарб.

Луч фонаря - налево и вот он, инструмент честного хитника. Банки-черпалки, привинченные к длинным палкам, совковые лопаты, грабли, ящики, запасы питьевой воды и горошка "бондюэль". Судя по всему, здесь трудились совсем недавно и придут еще.

Мы ступили на остров копателей. Первую достопримечательность здешних мест. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Тепленькая пошла

"Только бы не дырявые", - мысленно молюсь я и ступаю с острова в воду.

Илистое дно аппетитно чавкает и хватает за щиколотки. Ого! а водица и правда тепленькая. Так что можно погреться. Когда рассеивается подводное месиво, видны стайки мальков, разбегающихся от взгляда фонаря.

В принципе, воду можно было бы назвать довольно чистой, если бы не маслянистые черные кляксы на поверхности. По их поводу Дмитрий очень сокрушается и с протяжным эхом бранит одну известную контору.

- Слили, значит. Мазут! Втихаря. Такие-сякие. Постарайтесь не наступать. Потом не ототрешь.

Вообще-то, в идеале, вода в подземных реках должна быть пригодна для технических нужд, полива и даже - внимание - для купания. Но это в идеале. Разное говнище, которое сбрасывается в подземную реку - портит состояние открытой реки. В нашем случае - это Яуза.

Самое страшное в Чечере

Чечера состоит из двух частей: верхней и нижней. Та, что внизу - еще в тридцатые годы была закована в бетон. Та, что вверху - историческая, кирпичная часть. Интересное встречается по обе стороны. Но сначала исследуем бетонную часть до того места, где река впадает в Яузу.

Гигантских крыс, которыми любят пугать блогеры, здесь нет.

- Флора и фауна здесь представлены бедно, - продолжает экскурсию Дмитрий.

Растений тоже нет, если не считать особенных грибов, которые, правда, появляются по весне. Белых тараканов, которых когда-то испугался Лужков, когда прогуливался по коллектору - не видели. Встречается семейка ондатр. Любят заплывать уточки. ("Утка- птица апокалипсиса! Она везде выживет" - уверен Дмитрий). Из рыб бывают щука и крупный, но пораженный паразитом лещ, предпочитающий держаться на поверхности.

Этим летом одну экскурсантку напугал гигантский сом-юморист. Длиннющее нечто непомерных размеров проплыло аккурат возле ноги дамы, в тот момент, когда Дмитрий разглагольствовал о том, что места здесь тихие, гигантских червей-людоедов ждать не следует. Говорят, визг стоял такой, что колодезные люки на земле оторвались и воспарили в воздухе.

Оваидальный выход одного из многочисленных ручьёв, питающих Чечеру Фото: Евгения КОРОБКОВА

Коллекторная волна

По мере продвижения вперед нарастает неприятное чувство. Оно спровоцировано даже не местом, а, скорее, звуковым оформлением. Представьте, вы идете по темной трубе, а тишину время от времени разрезает резкий нестройный аккорд, которым в фильмах-катастрофах обозначают, что произошло непоправимое.

Надежный товарищ призывает не обращать внимания. Звук символизирует лишь то, что машины наезжают на колодезные люки.

Вообще, самое страшное под землей - это не огромный сом, не мусор, не стремные звуки в спину, а коллекторная волна. Так называется резкое повышение уровня воды после ливня или таяния снега. Вода заполняет почти все пространство коллектора, двигается с огромной скоростью, таща на себе бетонные бордюры, легко, как макаронины.

Поэтому, прежде чем спуститься в подземную речку, каждый уважающий себя исследователь внимательно изучает прогнозы погоды.

Дмитрий заверил, что нам пугаться нечего. Такие явления обычно бывают по весне или летом. И то нечасто. Поэтому бодро себе хлюпаем дальше.

Московский Луксор

Бетонную часть Чечеры явно облюбовали творческие люди. Стены коллектора разрисованы, как спина сидельца. В ассортименте - глазастые запятые, дракончики, страшные надписи "зачем" и "вы не вернетесь". Имеется и инсталляция: с крыши запаянного снегоплавильного колодца - большого квадратного выхода на поверхность, свисает нечто, напоминающее мольберт. Но все это из разряда народного творчества.

А вот настоящая достопримечательность, ради которой в Чечеру спускаются туристы, расположена ближе к тому месту, где река впадает в Яузу. На несколько метров вдоль стены здесь тянутся фрески в египетском стиле. Песьеголовые мужчины и даже женщины, которых, если бы не огромные перси, тоже можно было бы принять за египетских.

Работу выполнял московский художник Андрей Головко, известный как автор инсталляций в "нехорошей" булгаковской квартире.

Мужчина работал здесь несколько месяце, причем, не рисовал баллончиком, как все, а выдалбливал рисунки на бетоне, выполняя барельефы.

К сожалению, свою сисечно-египетскую работу автор не закончил, переключившись на поверхностные дела. Впрочем, что имелось в виду, и так понятно.

- Наверняка, хотел сказать, что Чечера - это, практически, Московский Стикс! - уверен Дмитрий.

А вот настоящая достопримечательность, ради которой в Чечеру спускаются туристы, расположена ближе к тому месту, где река впадает в Яузу. На несколько метров вдоль стены здесь тянутся фрески в египетском стиле. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Внутри "исторички"

Историчкой называется вовсе не преподавательница, а более старая, кирпичная часть коллектора, построенная еще до революции. Дело в том, что до 1914 года более половины малых рек и ручьев столицы были убраны под землю. Это сейчас коллекторы сооружают из бетона или пластиковых труб. А тогда - возводились из кирпича и без какой-либо техники. Трудились русские мужики своими руками.

И, надо сказать, трудились на славу. Любители стиля лофт оценили бы кладку. Кирпичик к кирпичику. Кое-где можно углядеть клейма заводов и насчитать аж четырех производителей. А с какой тщательностью выделаны специальные отверстия овальной формы, впускающие дополнительные ручьи!

(Кстати, из одного такого оваидального отверстия в Чечеру втекал ручей Кукуй, вода в котором изумила специалистов своей чистотой).

Вода и камень точит, но с разной скоростью. Бетон подточить удается быстрее. В молодой бетонной части коллектора уже видны разрушения и ржавая арматура. А вот разрушить качественный кирпич, да еще выложенный профессионалами - воде не удалось. По словам Дмитрия, ни одна современная технология не превзошла эти кирпичные сооружения. Дореволюционная кирпичная кладка считается самой лучшей, самой надежной.

Вопрос, почему везде не сделать такой прекрасный коллектор. Ответ - во-первых, это офигенно дорого. Во-вторых, нет кирпича такого качества и, главное, специалистов-каменщиков такого уровня - днем с огнем.

Единственная проблема исторички - пол. Здесь вода разъела его до канавок и идти приходится нараскоряку, как медведи. Да еще - вглядываться под ноги, чтобы не наступить на плохое. В воде в изобилии встречаются старинные гвозди, колеса, всевозможные люки от колодцев, которые при замене рабочие сбрасывают просто вниз.

Два часа экскурсии пролетели интересно, но с ощутимой болью в ногах и в голове, ушибленной несколько раз о низкий свод. Но, надо сказать, дело того стоило.

Своей экскурсией мы нанесли пользу Москве. Пока разглядывали достопримечательности, товарищ следил за состоянием реки. Что слили, чем загадили, не подвел ли какой-нибудь ушлый владелец кафе незаконную канализацию.

Канализацию, слава богу, не нашли. А вот по поводу образовавшегося в реке мазута на стол ГУП Мосводостока лег отчет нашего проводника.