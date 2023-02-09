В Москву вернулся особо опасный вид коронавируса. Он скосил 90% заболевших

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало февраля ознаменовалось небольшим, но устойчивым ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По официальным данным, 9 февраля число случаев заражения ковидом впервые превысило отметку в 10 тысяч за период наблюдений с 11 января.

В Роспотребнадзоре сообщают, что к нам вернулся подвариант «омикрона» - «стелс-омикрон», который сейчас и вытесняет другие штаммы коронавируса. Особенно это заметно для Москвы, где доля «стелс-омикрона» составляет 90% от всех текущих случаев заражения.

Прошлой осенью «стелс» вызвал новую волну заболеваемости по всему миру, а к весне дошел и до России. Это продукт эволюции коронавируса и его варианта «омикрон», который приобрел высокую способность к заражению и уходу от защитных антител, за что и получил свое прозвище «невидимый». Однако даже в прошлом году при широком распространении в мире «стелс» не давал роста числа госпитализаций или летальности (процента умерших от всех заболевших). Среди неприятных симптомов этого варианта «омикрона» называли сильный и продолжительный кашель. Его второе пришествие к нам в страну в Роспотребнадзоре связывают с постепенным угасанием иммунитета у тех, кто переболел около года назад, и с новыми мутациями, которые «стелс» приобрел за это время.

В целом за прошедшие 28 дней, по данным ВОЗ, наибольшее число случаев заболевания ковидом среди европейских стран отмечено в Германии (300 876), Италии (187 023) и Российской Федерации (169 762, заболеваемость за 28 дней выросла на 5%).

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как правильно лечить ОРВИ и грипп (подробнее)