Аномальная метель и оттепель: Синоптики вынесли предупреждение о погодном апокалипсисе в Москве

На Москву идёт мощный циклон Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Москве изменится, предупреждают синоптики. К нам идёт мощный циклон, центр которого сейчас находится над Шпицбергеном - архипелагом в Северном Ледовитом океане. Атмосферным вихрь принесёт снегопады, а затем и очередную оттепель.

В пятницу, 10 февраля, и в субботу, 11 февраля, в столице круглые сутки -2…-4 градуса, по области до -7…-8. Закружит небольшой снег. Самое неприятное в эти дни - пронизывающий ветер с порывами до 15 м/сек.

Пик ненастья придётся на воскресную ночь, когда через Московскую область пройдёт центр циклона - в этом единодушны специалисты Московского метеобюро и центра «Фобос». За субботний вечер, после 18 часов, и ночь 12 февраля выпадет 5 - 7 см свежего снега. Возможна метель. Видимость ухудшится до 1-3 км. В некоторых районах области не исключены сильные снегопады, считают в Гидрометцентре России.

Сугробы вырастут до 34-35 см - при том, что сейчас их высота 28 см. Днём в воскресенье уже без осадков и тепло, 0…-5 градусов. В начале следующей недели в Москву придёт новая оттепель. В понедельник, вторник и среду, 13-15 февраля, днём 0…+2 градуса.

- Оттепель будет очень короткой, это ещё не начало весны! - рассказала «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Ночные морозы уже 16 февраля усилятся до -10…-12 градусов. Можно считать, что Сретенские морозы все же состоятся, хоть и не в классическом варианте. А затем до конца февраля погода будет очень спокойной и устойчивой. Сильных снегопадов больше не ждем, резких оттепели или лютой стужи - тоже. По ночам будет около -10 градусов, днём -3.