Снежные медвежата, кофеман и заложник фаст-фуда: москвичей удивили необычными снеговиками

Москвичка Татьяна Точилина мастерит снежные фигурки на радость соседям уже четыре года подряд Фото: Личный архив

На днях соцсети поразили «Ми-ми-мишки»: снежные медвежата, которые сидят на деревьях. Кто и где смастерил такую красоту, так и осталось неизвестным. Зато корреспонденту kp.ru удалось найти автора других креативных скульптур из снега, которые ежегодно появляются во дворах на ул. Астрадамской в Тимирязевском районе Москвы.

- Лепить снеговиков я начала года четыре назад, работа над каждым из них занимает от 2 до 5 часов. Зачем мне это? Да просто считаю, что природа нам дает так много бесплатного «материала», что просто грех этим не воспользоваться, - рассказывает Татьяна Точилина. - Да и для здоровья такая работа на свежем воздухе полезна. Сейчас лепить снеговиков мне помогает сын.

Фото: Личный архив

Так во дворе у Татьяны то и дело появляются веселые фигурки в шапках, новогодних колпаках, с флагами России. Некоторые безымянные, другие – необычные во всех смыслах: «Дворник на районе», «Кофеман», «Заложник фаст-фуда»… Сейчас, к сожалению, от снеговиков почти ничего не осталось. И дело не только в погоде.

Фото: Личный архив

- К сожалению, находятся дети, и да взрослые, чего уж тут, выпивохи разные, которые спокойно не могут смотреть на снеговиков, поэтому ломают их или растаскивают разные атрибуты - шляпы, валенки, шарфы, - огорчается Татьяна Точилина. - Но в этом году был рекорд: впервые снеговик простоял, пережив оттепель с дождями с 1 января по 6 февраля почти без потерь. Правда, его почти ежедневно приходилось реставрировать и модернизировать, но это не беда. А в прошлом году был «антирекорд»: снеговик-дворник простоял всего 3 часа.

Фото: Личный архив

18 января, когда отмечался Международный день снеговика, Татьяна сама устроила для детворы мини-праздник с шариками и подарочками. И конечно, в очередной раз слепила снежные фигурки.

Фото: Личный архив