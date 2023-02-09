Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2023 15:00

Снежные медвежата, кофеман и заложник фаст-фуда: москвичей удивили необычными снеговиками

Москвичка Татьяна Точилина мастерит снежные фигурки на радость соседям уже четыре года подряд
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Москвичка Татьяна Точилина мастерит снежные фигурки на радость соседям уже четыре года подряд

Москвичка Татьяна Точилина мастерит снежные фигурки на радость соседям уже четыре года подряд

Фото: Личный архив

На днях соцсети поразили «Ми-ми-мишки»: снежные медвежата, которые сидят на деревьях. Кто и где смастерил такую красоту, так и осталось неизвестным. Зато корреспонденту kp.ru удалось найти автора других креативных скульптур из снега, которые ежегодно появляются во дворах на ул. Астрадамской в Тимирязевском районе Москвы.

- Лепить снеговиков я начала года четыре назад, работа над каждым из них занимает от 2 до 5 часов. Зачем мне это? Да просто считаю, что природа нам дает так много бесплатного «материала», что просто грех этим не воспользоваться, - рассказывает Татьяна Точилина. - Да и для здоровья такая работа на свежем воздухе полезна. Сейчас лепить снеговиков мне помогает сын.

Фото: Личный архив

Так во дворе у Татьяны то и дело появляются веселые фигурки в шапках, новогодних колпаках, с флагами России. Некоторые безымянные, другие – необычные во всех смыслах: «Дворник на районе», «Кофеман», «Заложник фаст-фуда»… Сейчас, к сожалению, от снеговиков почти ничего не осталось. И дело не только в погоде.

Фото: Личный архив

- К сожалению, находятся дети, и да взрослые, чего уж тут, выпивохи разные, которые спокойно не могут смотреть на снеговиков, поэтому ломают их или растаскивают разные атрибуты - шляпы, валенки, шарфы, - огорчается Татьяна Точилина. - Но в этом году был рекорд: впервые снеговик простоял, пережив оттепель с дождями с 1 января по 6 февраля почти без потерь. Правда, его почти ежедневно приходилось реставрировать и модернизировать, но это не беда. А в прошлом году был «антирекорд»: снеговик-дворник простоял всего 3 часа.

Фото: Личный архив

18 января, когда отмечался Международный день снеговика, Татьяна сама устроила для детворы мини-праздник с шариками и подарочками. И конечно, в очередной раз слепила снежные фигурки.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

Интересное