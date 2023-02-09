Когда в Москву придет метеорологическая весна. Синоптики дали позитивный прогноз

Весна обычно наступает в Москве в самом конце марта, 28-29-го числа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца календарной зимы остаётся меньше трёх недель. Метеорологическая весна - другое дело. Синоптики говорят о приходе весны, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной. То есть выше ноля не только днем, но и по ночам.

По климатическим нормам, метеорологическая весна обычно наступает в Москве в самом конце марта, 28-29-го числа. В этом году ждем тепла намного раньше!

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова поделилась с «КП» самым долгожданным прогнозом - когда в Москву в 2023 году придет весна.

- Я считаю, что метеорологическая весна придёт во второй декаде марта. Более точно сказать сложно. Возможно, уже 11 марта, и может, лишь после 19 марта, - рассказала Татьяна Позднякова. - Это в любом случае рано. Но климат у нас меняется, глобальное потепление ощущается в Москве. И в последние годы переход средней температуры через ноль случается в среднем на 10 дней раньше, чем это было ещё тридцать лет назад, например.