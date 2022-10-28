Собянин: Откроем в этом году 50 бесплатных лыжных секций в разных районах Москвы

Мэр подтвердил, что темпы строительства в столице сохранятся Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента России Владимира Путина провел сегодня, 28 октября, личный прием жителей в приемной главы государства. Горожане прошли с несколькими вопросами, касающимися медицины, спорта, строительства. В частности, речь зашла о возводимом сейчас стационарном комплексе скорой помощи больницы №15 имени Филатова на Вешняковской улице. Мэр подтвердил, что темпы строительства в Москве сохранятся.

«Не останавливаем стройку, - сказал Собянин. - Мы все объекты здравоохранения, все, что было запланировано, продолжаем строить. Надеюсь, что в следующем году этот корпус будет закончен».

Еще одной темой разговора с жителями стало создание в столице бесплатных секций лыжного спорта для горожан всех возрастов.

«У нас есть, правда, не так много - десятка полтора, наверное, в городе, - сказал Собянин. - Но действительно мало, с учетом того, что во многих парках сделали хорошую инфраструктуру. Надо, конечно, расширять. Хотя бы первые навыки чтобы давали, чтобы люди привыкали и втягивались в этот вид спорта. Поэтому я обязательно дам поручение, чтобы в этом году как минимум полсотни таких бесплатных секций работало».

Кроме того, во время общения с горожанами мэр пообещал в ближайшее время завершить реконструкцию спортивного комплекса на Центральной улице в поселении Первомайское. Здесь появится качественная современная площадка с футбольным полем, воркаутом и другими зонами для занятий спортом.

«К работам приступили, - уточнил Собянин. - Так что, надеюсь, в следующем году все эти работы будут закончены».

Жителям Выхино-Жулебино мэр сообщил, что в этом районе в 2023 году достроят подземный пешеходный переход через Лермонтовский проспект в районе дома 2, корпус 1.