Справиться с собакой не смогли даже полицейские: почему кане корсо напал на своих владельцев в Москве

Пса застрелили, мать с дочерью отправили в больницу. Фото: СК РФ

НЕОЖИДАННОЕ НАПАДЕНИЕ

Собака породы кане корсо в многоэтажке на ул.Лобачевского в Москве появилась совсем недавно – дней пять назад.

- Собака эта лаяла постоянно. Большая такая зверюга, в лифт с ней даже боязно зайти было, - откровенничают соседи.

Как оказалось, у нового жильца нрав весьма крут. В какой-то момент справиться с ним не смогли даже владельцы – 44-летняя Светлана и ее 15-летняя дочь Даша (имя девочки изменено. Прим.автора).

- В 17.20 в полицию поступил вызов по поводу агрессивной собаки, на место выехали наши сотрудники. Женщина и ее дочь на тот момент были покусаны. С учетом угрозы жизни пострадавших и для того, чтобы отразить нападение животного, сотрудники были вынуждены применить табельное оружие, - рассказали корреспонденту KP.RU в ГУ МВД России по г. Москве.

Пса застрелили, мать с дочерью отправили в больницу. Кто продал агрессивное животное и почему оно напало, сейчас выясняют сотрудники столичного Следственного комитета. Имя заводчика и продавца пока не известно.

Пес породы кане-корсо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СОБАКА-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

В соцсетях уже вовсю обсуждают, как могли развиваться события в тот вечер. Вряд ли пес напал с порога на хозяев. Может, мать с дочерью ссорились, вот пес и заступился за девочку-подростка? А когда та попыталась оттащить собаку, то в сердцах зверь покусал и ее. Или наоборот: девочка слишком громко кричала, чем вызвала приступ агрессии у животного, а мать заступилась за нее, поэтому тоже пострадала. Может быть такое?

Кто продал агрессивное животное и почему оно напало, сейчас выясняют сотрудники столичного Следственного комитета. Фото: СК РФ

- Такие сценарии теоретически возможны, ведь кане корсо – это собака-телохранитель, - признает заводчик питомника кане корсо «Ретро Роше» Татьяна Бурченкова. – Но надо помнить, что собака – зеркало семьи. Если обстановка в доме спокойная, люди доброжелательные, то и пес будет таким же. Да, они охраняют, они человекозависимы, не переносят одиночества, но агрессивного пса заводчик никогда в семью не продаст. Наши собаки проходят множество тестов как на психическое, так и на физическое здоровье. Лично я еще всегда выясняю состав семьи, которая хочет приобрести такую собаку, все ли члены семьи готовы к ее появлению, сколько времени они смогут ей уделять и так далее. Но даже после этого в договоре всегда прописываю: если что-то идет не так, звоните мне, я не оставлю свою собаку в семье, где что-то не сложилось.

И вот тут большой вопрос – кто же продал собаку Светлане и ее дочке? По слухам, у пса была тяжелая судьба: семейная пара, когда у них родился ребенок, отдала питомца какому-то мужчине, а тот пса бил. По каким-то причинам его не так давно посадили, а его мать справиться с животным не смогла, вот и «пристроила» его. Впрочем, правда ли это, разбираться предстоит следователям.

УСЫ, ЛАПЫ И ХВОСТ – НЕ ТЕ ДОКУМЕНТЫ

Как будут искать заводчика? Вероятно, по чипу или клейму на теле собаки.

- Чип – не обязателен, его ставят по желанию владельца, - уточняет член президиума Национального клуба «Итальянский кане корсо» Татьяна Калинина. – А клеймо – да, заводчик должен ставить обязательно. Кроме того, к щенку прилагается метрика, ко взрослой собаке – родословная, плюс ветеринарный паспорт с отметками о сделанных прививках и договор с заводчиком, где прописаны все нюансы. Но главное – это клеймо. А если его нет, то кто докажет, что это действительно кане корсо, а владельцев не обманули?

А зачем обманывать? Например, ради выгоды. В среднем собака породы кане корсо в Москве стоит от 80 до 150 тысяч рублей. Если родители титулованные или заграничных кровей – еще больше.

- Мы родословные своих собак до 20 поколения знаем. Все ответственные заводчики друг у друга на виду и за своими питомцами присматривают. Чей это пес, пока не знаем, - говорит Татьяна Бурченкова. – Но если клейма нет, то это вероятно, жертва некомпетентных заводчиков, и чистая ли это порода, кто были родители этой собаки и чем они болели, теперь уже, наверное, и не узнать.