Автомобилистам Москвы посоветовали не ждать гололёда и заранее поменять резину

Зимнюю резину следует поставить уже сейчас Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для того, чтобы избежать внезапного ДТП, возникшего из-за катка на проезжей части, следует поставить зимнюю резину уже сейчас. Такую рекомендацию дали накануне в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД. В первые дни ноября в столице будет уже минус, по крайней мере, ночью. Шины в такую погоду твердеют и не обеспечивают хорошего сцепления с дорогой. Это приводит к заносам и, соответственно, к авариям. На Новорижском шоссе, например, четыре дня назад столкнулись сразу 12 авто - и виной тому как раз первые заморозки и летняя резина (в этом ДТП никто не пострадал, - прим. авт).

- Кроме этого, необходимо заполнить бак «незамерзайкой», - напомнили в ЦОДД, - проверить износ шин (высота протектора должна быть не меньше 4 мм), отбалансировать колёса. Ну и, конечно, соблюдать скоростной режим на дороге и соблюдать дистанцию.

Ранее жителей Москвы предупредили о резком похолодании. Уже в ближайший понедельник в столице будет до минус два и пойдёт снег. Это связано с холодным атмосферным фронтом и полярным воздухом, который накроет центральный регион.