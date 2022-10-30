Арктическое вторжение: на Москву надвигается снегопад

На Москву с севера надвигается снегопад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эти минуты на Москву с севера надвигается снегопад. Жители «попавших под раздачу» районов в соцсетях уже вовсю делятся фотографиями и видео мокрого снега и первого белоснежного покрова на еще зеленой траве.

- Это что же — лыжи пора готовить? - спрашивают люди.

Нет, пока рановато, первый снег растает. Причем в ближайшее время.

Как объясняют синоптики, похолодание к нам пришло из-за северо-атлантического циклона, центр которого сейчас раскручивается над Волго-Вятским регионом.

- В результате этого Арктического вторжения ливни в Центральной России повсеместно будут переходить в очаговые заряды снега, - объясняет ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. - Впервые в этом сезоне землю местами припорошит символическим снежным покровом высотой от 0,1 до 1,3 см. Кроме того, на дорогах кое-где образуется слабая гололедица толщиной в 0,5 мм. Местами - до 2 мм. Таким образом, я бы рекомендовал автомобилистам во избежание ДТП все-таки сменить летнюю резину на зимнюю. Лично я это сделал накануне вечером.

Значит ли это, что в Москву пришла зима? Нет, синоптики называют этот период предзимьем. Ночью столбики термометров будут показывать небольшой минус, днем — плюс, снег на солнышке будет таять.

Метеорологическая зима, когда среднесуточная температура перейдет к отрицательным значениям, обычно наступает 10 ноября.

- Но я не думаю, что в этом ноябре все произойдет именно в эту дату. Потому что ноябрь у нас планируется на пару градусов теплее, Кроме того, впереди нас ждут волны тепла, которые не позволят вступить в свои права метеорологической зиме, - отмечает Евгений Тишковец. - Судя по многолетним наблюдениям, снежный покров сформируется в лучшем случае в конце ноябре или в начале декабря. И то - высотой в несколько сантиметров.