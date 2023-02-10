Едем в Тарусу на выходные: чем живёт «литературный город России», который так любят туристы

Город Таруса расположен на левом берегу Оки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После того, как многие курорты и города оказались для нас закрытыми, внутренний туризм заиграл новыми красками. Народ потянуло к историческим корням. Особенно в небольшие населённые пункты с богатой интересной историей.

В Правительстве РФ эту тенденцию горячо поддерживают. И не только на словах. В этом году на «проектирование туристических пространств в центре городов» будет выделено более шести млрд рублей. Об этом 9 февраля заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги получат 24 региона.

Отдельный вид отдыха - краткосрочные поездки. На автобусе с экскурсоводом. Или на машине всей семьёй. Как выяснилось, рядом с Москвой таких маршрутов даже не десятки, а сотни. Маленькие города завлекают к себе туристов как могут. И почти у каждого из них есть какая-то своя фишка. У Коломны - пастила, у Луховиц - огурцы. В Боровске - самый большой в стране музей компьютеров. В Зарайске - каменный кремль. В Истре - Новый Иерусалим. Ну и так далее.

Мы решили, что о таких уголках нужно рассказывать как можно больше. И начали с Тарусы. Не так давно её официально объявили «литературным городом России». А это ко многому обязывает.

* * *

- Главная наша цель - духовно обогатиться. Прикоснуться к вечному. Ну и это... Как её... Расширить нравственные горизонты.

Миша понимающе улыбнулся. Примерно как отец несмышлёному ребёнку.

- А что! - не унимался я. - Говорят, что Таруса - это обитель культурных людей. Земля обетованная. Эдем!.. Ты читал стихи Заболоцкого? Про «усталый час заката» и «государство ромашек»? Это же тут писалось. В Тарусе. А Марина Цветаева. А Белла Ахмадулина. А Константин Паустовский. Здесь всё живёт и дышит литературой. Как в пушкинском заповеднике. Даже по музеям ходить необязательно. Вон, сел на берегу Оки. И заряжайся. Как телефон. Часочек посидел - стал культурнее. Ну а если тут жить...

- Приехали, - вздохнул с облегчением Миша.

Почти вся историческая застройка Тарусы сохранилась. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дверь маршрутки отворилась. И мы оказались на центральной площади Тарусы.

Неподалёку от памятника генералу Ефремову лохматая собака рылась мордой в заледеневшей урне. На обвисшем проводе ЛЭП слегка качался целый взвод голубей. Из-под капота разбитой «шестёрки» виднелся чей-то зад и резинка от семейных трусов. Ну и чуть дальше - как бы фоном - возвышался красивый Петропавловский собор.

- Сразу видно, - пробормотал я, оглядываясь, - культурная мекка России.

Собор Святых Петра и Павла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А НЕ ПОРА ЛИ НАМ ПОДКРЕПИТЬСЯ?

Да, городок маленький, компактный (население около 10 тыс человек). Но при этом есть несколько гостиниц, рестораны, пиццерии, кофейни. И всё это работает даже зимой, когда туристов не так много. Мы побывали почти везде и пришли к выводу, что самое атмосферное место общепита - это кафе «Ока». Оно как будто застыло во времени, так и оставшись советским. Широченные окна над самой рекой. Пластиковые голубые подносы. Гранёные стаканы. Компот из кураги. И попсовые надрывные песенки из радиоприёмника. На одну тысячу рублей здесь можно сибаритствовать неделю. Вот я, например, взял борщ (пол-порции) - это 79 руб 30 коп. Рис за 19,20. Окорочок за 77,50. И салат из капусты за 60.

- 236 рублей, - сказала, как отрезала, кассирша.

И как после этого не любить Тарусу?..

За окном, как на картине Поленова (который тоже тут бывал и даже построил театр), изгибается полузамёрзшая Ока. Треснувшие льдины медленно плывут в сторону Коломны. На берегу - возле футбольных ворот - девочка лет девяти играет в мяч со своим шпицем.

Какая-то особая русская идиллия. Хоть стихи пиши, ей-богу.

На центральной площади памятник Ленину - всё как полагается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Открыв районную газету, я ознакомился с новостями.

«Дорогу до села Барятино полностью отремонтировали».

«Одну из улиц в деревне Варваренки назвали в честь Героя Советского Союза Анатолия Елдышева».

«На детской площадке в Тарусе поставили новый забор».

Власти не сидят без дела. Без всякой иронии говорю.

Город Таруса был включён в список исторических городов России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перемещаться по Тарусе удобнее всего пешком. Особенно если вы приехали в этот город в первый раз. Такое ощущение, что все эти старые домишки, больше похожие на дачи, кто-то нарисовал. Улочки узкие как в детстве. Уютные. Соседи своё «здрасьте» кричат издалека. Перед нами шли две женщины - одна по чётной стороне, другая по нечётной. И без всяких смартфонов мило незатейливо беседовали.

«Как там свекровь?»

«Да вроде ничего».

«А Федька?»

«На работе».

«Мы вчера возле дома дерево пилили - я полжизни отдала».

«А Юлька моя видела. Проезжала мимо...»

И совершенно до лампочки, что мы тоже слышим этот разговор. Открытый бесплатный тарусский чат.

Пятнадцать минут ходьбы - и перед нами краеведческий музей. Раз уж приехали духовно обогащаться - без него никак.

Краеведческий музей в Тарусе был открыт 19 декабря 1988 года (в день освобождения города от немецких захватчиков). Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ПРИРОДА ЕСТЬ РОДИНА ВСЕХ ТАЛАНТОВ»

Классическая экспозиция. Всё как мы любим.

Герб города. Вилы для разгребания навоза на пашне. Коромысло (расписное, между прочим). Интерьер столовой середины 19 века. Тарусская вышивка (её в своё время отвозили продавать во Францию, Бельгию, Англию, Америку, сейчас фабрика в городе по-прежнему есть и она работает - на ул. Шмидта). Рукописи. Документы. Фото.

Тарусская вышивка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, 2-этажный дом, в котором находится краеведческий музей, - это бывшая усадьба купцов Поздняковых. Точнее, флигель. Глава старинного семейства - Лаврентий Яковлевич - держал полтора столетия назад собственную гостиницу и несколько трактиров, владел почтовыми станциями, торговал пряжей. Его потомки и сейчас проживают в Тарусе (например, правнучка - Валентина Лазарева).

Первые упоминания о Тарусе относятся к середине XIII века. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На стенах в залах музея висят, как в школе, цитаты выдающихся писателей. Лично мне больше всего понравилась пришвинская.

«...природа есть родина всех талантов, начиная от росинки-солнца, сверкнувшей всеми огнями, кончая талантами переходящими в историю культуры».

- Я уже чувствую, как расширяются мои горизонты, - шепнул я Мише. - Сейчас ещё цветаевским музеем полирнём. И красота.

ПЕРВЫЕ ДАЧНИКИ ГОРОДА

Этот деревянный домик был куплен дедом Марины Цветаевой (часть его кабинета воссоздали в одном из залов музея). Поэтессе очень нравилось здесь жить, что, конечно, отразилось и в её стихах.

«Синяя даль между сосен, говор и гул на гумне... И улыбается осень нашей весне. Жизнь распахнулась, но всё же. Ах, золотые деньки! Как далеки они, Боже! Господи, как далеки!»

Тарусский музей семьи Цветаевых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напялив бахилы, прохожу в очередной зал. Половицы скрипят на всю ивановскую. Даже страшно. Пахнет лампадным маслом. И старыми книгами. Тихо, светло.

Музей был открыт в 1992-м - в год столетия со дня рождения Цветаевой. Здесь - наряду с самоваром и семейной посудой - хранятся личные вещи Марины Ивановны. Сумочка. Иконка. Молитвослов. Блузка. Коробка от шоколадных конфет.

Личные вещи Марины Цветаевой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Цветаевых здесь называли первыми дачниками, - рассказала одна из смотрительниц музея. - Потому как именно они открыли моду приезжать сюда на лето.

Сейчас в Тарусе дачников, возможно, даже больше, чем постоянных жителей. Москвичи, как и мы с Мишей, тянутся к культурным корням. Выкупают земельные участки с видом на Оку. Строят особняки.

А что тут ехать? Из столицы-то. Три часа на машине.

От Тарусы до Москвы 138 км. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В постоянной экспозиции музея есть вещи, которые принадлежали не только семье Цветаевых, но и их тарусским родственникам Добротворским.

В постоянной экспозиции музея есть вещи не только семьи Цветаевых, но и их тарусских родственников Добротворских. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Есть книги с автографами известных литераторов, в том числе, прижизненные издания. Есть письма. Есть рисунки. Ариадна, дочь поэтессы, имела, как известно, художественное образование, которое она получила в Париже.

Музей семьи Цветаевых был открыт 4 октября 1992 года - к 100-летию со дня рождения Марины Ивановны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оказавшись на свежем воздухе, я вновь ощутил в себе тягу к поэзии. И потому быстренько переделал песню Катю Лель. Кажется, так:

- Муси-пуси, муси-пуси, боженьки мой... Как хочу я жить в Тарусе этой зимой...

Михаил сказал, что это творческая незрелость. Что мне нужно работать над собой.

Я не стал с ним спорить.

В Тарусе нет железной дороги и крупных промышленных предприятий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

P.S. Объехать за один день все культурные места невозможно физически. Поэтому многие туристы приезжают с ночёвкой, благо гостиниц и баз отдыха в окрестностях Тарусы больше двух десятков.

Одна из самых популярных - «Якорь» - находится в самом центре города в двух шагах от памятника Цветаевой. Одноместный номер стоит 2,5 руб в сутки. В нём тепло, чисто. Есть просторная душевая кабина с хорошим напором горячей воды. Телевизор, вай-фай. Рядом ресторан. Цены на блюда примерно как в Москве. Если неохота тратиться, можно обедать (и ужинать) в кафе «Ока», о котором говорилось в тексте (выше). Оно тоже рядом - две минуты ходьбы.

Тарусе присвоили звание «Литературный город России». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сетевых отзывах чаще всего хвалят месторасположение «Якоря». Во-первых, все музеи близко. Во-вторых, под боком внизу та самая панорама с рекой-Окой в центре.

Среди других вариантов ночёвки - гостиница «Таруса», гостевой дом «Тихая улочка», хостел «К. Паустовский», база отдыха «Планета» и другие.

Если вы отправились в гастрономический тур, не забудьте заглянуть в кафе «Тарусское время», ресторан «Дядя Дымов» и закусочную «Магазин шашлыка».

СОХРАНИЛИ НАСЛЕДИЕ

Жители Тарусы, как Шура в известном рязановском фильме, очень активные.

В своё время они не дали проложить здесь железную дорогу. Были всегда против крупных промышленных предприятий (и их до сих пор в городе нет).

А в ноябре 2020 года и вовсе чуть не подняли бунт. Виной тому - решение городской думы о переименовании нескольких улиц. Захотели, понимаешь ли, чтобы Пионерская стала Огородной, Карла - Маркса Полевой, Октябрьская - Воскресенской. Ну и так далее.

«Мы против декоммунизации!» - ответили горожане. И отстояли своё решение. Никто ничего переименовывать не стал.

В 2020 году в Тарусе хотели переименовать несколько улиц, в том числе Ленина, но жители этого сделать не позволили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возможно, поэтому облик Тарусы по сей день остаётся каким-то чарующим. Потому что застройку 19 века сохранили, небоскрёбов на территории природно-архитектурного заповедника не возвели, да и природу вдоль реки не тронули (как тянулись зелёные холмы с берёзками во времена Поленова, так до сих пор и тянутся, почти не изменившись).

Памятник Марине Цветаевой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ МОСКВЫ

- От Курского вокзала на электричке до Серпухова, оттуда на автобусе или маршрутке (они отправляются прямо от ж/д станции).

- На машине ехать по Симферопольскому шоссе и, миновав Серпухов, свернуть в сторону города Протвино (через 5 км будет указатель «Таруса»).

КАКИЕ ЕЩЁ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЕСТЬ

- Дом Святослава Рихтера.

- Петропавловский собор.

- Картинная галерея.

- Дом Николая Заболоцкого.

- Памятники Цветаевой, Ахмадулиной и Паустовскому.

- Могила живописца Виктора Борисова-Мусатова.

- Художественный салон «Ксюша».

- Музей «Чердак» с предметами советского быта.

- Имение Барятино.

- Дом-музей Константина Паустовского.

- Храм Воскресения Христова.

- Храм Успения Пресвятой Богородицы.

- Дом Верзилиных.

КАКИЕ ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ ПРОХОДЯТ

- Музыкальный фестиваль Фонда Святослава Рихтера (с 17 июля по 7 августа).

- Праздник, посвящённый Константину Паустовскому (31 мая).

- Цветаевский праздник (8 октября).

- Фестиваль «Петухи да гуси в городе Тарусе» (15 июня).

- «Широкая Масленица» (с 20 по 26 февраля).

- Праздник «Ивана Купалы» (7 июля).

- Фестиваль «Парад цветов» (3 сентября).

- День города Таруса (16 июля).

КАКИЕ ЭКСКУРСИИ

- «Знакомство с Тарусой» (300 руб).

- «Прогулка с Паустовским» (400 руб).

- Теплоходная прогулка по Оке (350 руб).

- «Тарусские усадьбы» (400 руб).

- В Поленово на катере (1800 руб).

- По местам поэтов и художников (500 руб).