Чтобы бывший локти кусал! В День святого Валентина москвички берут «парней напрокат» ради цветов и фото в соцсетях

За несколько дней до праздника все симпатичные и адекватные парни уже забронированы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Увы, меня уже полностью «разобрали» на 14 февраля. А ты миленькая, я бы с тобой и так в кино пошел, - примерно так отвечали мне предприимчивые молодые люди, предлагавшие свои нехитрые услуги на День влюбленных.

Объявлений полно. Вот только за несколько дней до праздника все симпатичные и адекватные уже забронированы. Наконец дозвонилась до очередного «альфонса».

- Значит так, за кино платишь ты, плюс мне 1000 рублей сверху. Цветы могу подарить. Но букет тоже ты покупаешь, и мне доплата 500 рублей, - по-свойски перечисляет мне некто Максим на том конце провода.

- Постойте, а вам-то за что?

- Так за беспокойство. В соцсетях ты есть? Такие фоточки и сториз запостим, что бывший твой с досады локти кусать будет. Кстати, а он у тебя не драчливый?

- Вроде нет.

- Ну и отлично. А то в том году был один фрукт: не успели мы с девочкой из кино выйти, как он с кулаками на меня налетел, расквасил нос мне в грушу, следующее свидание пришлось отменять. А это деньги, понимаешь? – в голосе Максима - досада и негодование от упущенной выгоды.

- А я не единственная буду? Сколько у вас свиданий за вечер?

- Конечно нет. Обычно пару встреч назначаю, чтобы не слишком устать. Я ж этим не первый год уже занимаюсь. Поэтому четко понимаю: вам, девчонкам, внимание и заботу подавай. Да побольше. А это знаешь сколько сил отнимает? Много. Так что, я нанят? В качестве бонуса могут тебя даже поцеловать. Бесплатно.

Отвязаться от Максима оказалось нелегко. Отказ он принял близко к сердцу и какое-то время еще присылал SMS с предложениями дополнительных опций, дошло даже до того, что выразил готовность сходить со мной в ресторан. За мой счет, разумеется. И очень удивился, когда я ответила «нет».

КОНКРЕТНО

Сколько стоит нанять себе парня на 14 февраля (руб.):

Сходить в кино — от 1000 (билеты оплачиваете вы)

Подарить цветы — от 300 (букет ваш)

Засветиться с вами в сторис – от 200

Романтическое фото, где вы двое держитесь за руки - 300

Сходить в ресторан - от 1000 (счет оплачиваете вы)

Подраться с бывшим – от 2000

Кстати

Какие еще диковинные предложения приготовили коммерсанты ко Дню всех влюбленных

Печать на трусах

500 рублей (белье заказчика)

Было время, когда имя или портрет возлюбленной рыцарь носил у сердца. Но сейчас сами знаете: чем выше любовь, тем ниже поцелуи и прочие пошлости. Компания, которая занимается выпуском сувенирной продукции, предлагает нанести фото или милое прозвище вашего объекта обожания прямиком на исподнее. Остается непонятным, этично ли его носить в другие праздники, и должен ли быть комплект парным (по примеру футболок и кепок)?

Сначала уложат лицом в пол, а потом позовут замуж

7000 рублей

«Романтика» явно не для хрупких и ранимых натур. Агентство праздников предлагает на 14 февраля прислать отряд переодетых в омоновцев актеров: чтобы сделать предложение руки и сердца. В программе маски-шоу в полной выкладке, с выкручиванием рук, угрозами и прочей антигуманной тематикой. Скажет ли она «да», после такого? Ну, разве что от страха за свою жизнь. И не удивляйтесь, если ваш номер у любимой потом окажется в черном списке.

С любовью из Африки

3000 рублей

На виртуальных площадках с объявлениями уже несколько предложений поздравить любимого человека от лица африканского племени. Даже жалко самоотверженный труд аборигенов жаркого континента. Ведь часть прибыли организатор забирает себе, а им, несчастным, на несколько человек делить в лучшем случае половину.

Мы связались с автором услуги. Он объяснил, что на самом деле эксплуатацией тяжелого труда несчастных африканцев не занимается. Это артисты из Руанды, которые выступают на туристических вечеринках. Они весь день колесят по мероприятиям, всегда при параде и за небольшую плату записывают минутное признания в любви.

Выводок цыплят

75 рублей – за цыпленка

Фермер из подмосковного Можайска предлагает на 14 февраля преподнести свежевлупившихся цыплят. С пылу с жару (в смысле из инкубатора, а не из духовки) готов доставить несколько сотен штук. Что с ними делать — фантазия ваша. Вместо миллиона алых роз, можно завалить возлюбленную желтыми цыплятами. Ну а потом фермер готов безвозмездно забрать их. Автор услуги сказал, что еще ни разу такого не делал, но в этом году решил попытать счастья, вдруг кто КЛЮНЕТ.

Есть и нормальные идеи…

Иммерсивный спектакль. Это театральное представление, в котором зрителям разрешается вмешиваться в игру актеров. Хотя можно просто смотреть и не участвовать. Сюжеты на разную тему: от случая в кафе до современной интерпретации классики. Есть постановки, где зрителей с десяток, а есть только для двоих (от 7000 руб.).

Ночной сеанс на катке ВДНХ. Специально к 14 февраля объявлен дополнительный сеанс с 23:30 до 02:00 (в ночь с 14 на 15 февраля). Будут также работать кафе. Билеты на сайте katok.vdnh.ru. Вход 700 руб., прокат + 500 руб.

Свидание в Московском планетарии. Люкс-вариант стоит 80 000 рублей за два часа. Зал, в котором горят 9000 звезд, работает только для вас двоих. Можно заказать экскурсию, музыкальное сопровождение или просто помечтать тет-а-тет. Эконом-версия стоит 7000 рублей: вечерняя индивидуальная экскурсия по музею «Урания».