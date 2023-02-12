Погоду в Москве лихорадит: синоптики предупредили о скачках температуры и атмосферного давления

Меньше чем за сутки, вечером в субботу и в ночь на воскресенье, в Москве намело 8 см свежего снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

Февраль - месяц вьюг и метелей, и тем не менее снегопад в выходные можно считать необычным. Самый сильный с начала года и второй за зиму!

- Этой зимой самый сильный снегопад наблюдался в ночь с 17 на 18 декабря, высота снежного покрова увеличилась на 10 см, - напомнила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

А что сейчас? Меньше чем за сутки, вечером в субботу и в ночь на воскресенье, в Москве намело 8 см свежего снега, в Зеленограде - больше 12 см. Почти столько же осадков досталось Клину, Волоколамску, аэропортам «Шереметьево» и «Внуково». Треть всей месячной нормы!

В итоге сугробов к середине февраля в разных районах столицы - от 33 до 37 см. А на востоке Подмосковья даже 43 см. Впрочем, это как раз обычные цифры, столько и должно быть под конец зимы.

Виновник ненастья - небольшой, но очень активный циклон, часть более мощного атлантического циклона.

Какая погода ждёт москвичей дальше? Ее будет лихорадить по всем параметрам: синоптики обещают резкие скачки температуры и атмосферного давления.

В ночь на понедельник, 13 февраля, в Москве подморозит до -9 градусов, по области даже до -12 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре России. А днём в понедельник оттепель до +2 градусов. Буквально за несколько часов температура повысится на 10 градусов!

Во вторник, 14 февраля, круглые сутки 0…+2 градуса, пасмурно, ветрено, с мокрым снегом. В общем, неуютно. Атмосферное давление будет очень низким, 739 мм рт. ст.

В среду короткая оттепель закончится, похолодает до -1…-3 градусов, будет сыпать небольшой снег.

В четверг и пятницу ночные морозы вновь усилятся до -12…-13 градусов, днём -3…-5. Атмосферное давление со среды начнет расти и пика достигнем в пятницу, 763 мм рт. ст. Такие скачки неблагоприятны в первую очередь для гипертоников, москвичей с атеросклерозом сосудов головного мозга и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

А в следующие выходные, 18 и 19 февраля, опять оттепель, +2 градуса.