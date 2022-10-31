Шапка, травы и компост: эксперт рассказала, как правильно убирать опавшую листву в Москве и Подмосковье

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждую осень в городских пабликах спор: убирать или оставлять опавшую листву. Доводы сторонников «неуборки»: опад — защитный слой для почвы, к тому же живописный. Их оппоненты мыслят стратегически: красота мимолетна, а к весне пожухлая листва напомнит о себе. KP.RU обратился к профи в вопросах зеленых насаждений — про правильную уборку листвы рассказывает руководитель «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева.

Газон

Если за ним ухаживают, удобряют и стригут — такой холеный образец, с него листва однозначно убирается. Если этого не сделать, по весне получим сбившуюся «шапку», которая будет мешать всходам. Плюс ухудшится качество газона от различных грибковых инфекций после таяния снега.

Газоны во дворах не всегда можно назвать ухоженными. Но если сотрудники ЖКХ его хотя бы изредка подстригают, мало-мальски следят, то листву опять же — убираем. За один сезон она не успеет перегнить. По весне получим кашу.

Руководитель «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Клумбы

Есть разные точки зрения. Последние годы все больше за уборку листвы. Слой из листьев создает парниковый эффект. От него могут пострадать луковичные и другие посадки. Также в опаде зимуют вредители и грибковые инфекции.

При этом, если на клумбе растут многолетние растения, их зеленую массу лучше оставить на зиму — если стебли и листья здоровые. Хотя при виде поникших трав у любого садовода, который привык к порядку, так и тянется рука их подрезать — некрасиво же! Оставляйте: травы укроют почву и корневую систему растений от мороза.

Парки

В каждом есть естественный напочвенный покров, на котором растет трава. Тут листву можно оставить. Но только если она не поражена инфекциями. Например, дуб и клен атакует мучнистая роса (по-другому ее называют бель или пепелица, это белый грибок). Клен — черная пятнистость (тоже грибок). Каштаны повреждает каштановая моль. Есть признаки поражения: все листья надо собирать и уничтожать.

Здоровую листву с парковых тропинок нужно собирать и в идеале компостировать. Сделать в дальнем углу парка компостную кучу (по нормам в парках обязательно предусматривается хозяйственная зона). Через два-три года получим гумус. Его можно использовать в дальнейших посадках как подкормку. Тогда не придется применять химические удобрения или их надо будет гораздо меньше.

И примеры этого есть. Так делала Татьяна Николаевна Малешина — экс-заведующая городским хозяйством в Мытищах. Она собирала листву во всех парках, компостировала и применяла как мульчу при новых посадках. Все новые посадки в Мытищах при Татьяне Николаевне мульчировались десятисантиметровым слоем из перепревшей листвы.

Компост также можно использовать, чтобы убрать неровности рельефа. Такие встречаются в каждом парке — небольшие ямки, понижения. Их можно заполнять в зиму опавшей листвой. И так год за годом, постепенно рельеф выровняется.

Тротуары и дороги

Листва убирается обязательно. После дождей она превращается в скользкую кашу — травмоопасно.

На даче

Тут вы сами решаете и делаете, как вам нравится. Напомню, что с ухоженных газонов лучше убрать, а под корни деревьев на зиму в идеале наоборот сделать прикрытие. Но только если опад не поврежден грибком.

Как утилизировать листву

В Москве жечь листья запрещено. Поэтому их вывозят на утилизацию. С дачными участками закон предписывает: жечь листву можно, если не объявлен особый противопожарный режим (чаще его вводят весной и летом). Для костра нужно вырыть яму до 1 м в диаметре и глубиной не менее 30 см. Можно взять бочку или бак (не дырявые!) объемом не более 1 кубометра. Ямы рыть на расстоянии не менее 50 метров от зданий и построек, не менее чем в 100 метрах от хвойного леса и в 30 метрах от лиственного. Костры нельзя разводить при скорости ветра более 5 м/c.

НА ЗАМЕТКУ

В столице прописаны нормативы по уборке листвы осенью.

Во дворах опавшую листву убирают на газонах вдоль проездов и пешеходных дорожек на расстоянии пяти метров от асфальта;

вдоль улиц и проездов районного значения — на расстоянии 10 метров от дорожного полотна

на центральных улицах и вдоль крупных магистралей очищают полосу шириной 25 метров.

В парках, которые относятся к особо охраняемым природным территориям, листву с газонов не убирают.

Пожаловаться на неправильную уборку листвы можно в Объединение административно-технических инспекций через сайт — раздел «Электронная приемная». Или через портал и мобильное приложение «Наш город».