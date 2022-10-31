Ошибочная зима, ждем теплый ноябрь: синоптики рассказали о первом снеге в Москве

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снежные шапки на машинах, деревьях и зеленой траве напугали москвичей ранним утром 31 октября. Москвички подумали, что наступила зима и достали из гардероба все самое теплое - шубы и дубленки, сапоги с мехом. А чтобы в московских квартирах было теплее, температуру в системе отопления повысили на 10 градусов. Однако синоптики говорят, что это «шутки природы», пока еще рано готовиться к зиме.

«Что погода натворила в Москве»

Синоптики предупреждали, что в ночь на 31 октября на дорогах будет скользко, а к утру и вовсе выпадет снег. Но водители чаще склонны говорить: «Какой снег в октябре? Сто раз напутают, рано менять резину». Результатом стали сразу восемь аварий в Москве.

Около 50 машин столкнулись на Рябиновой улице – автомобили стали врезаться одна в другую из-за тонкого гололеда на эстакаде. Известно, что массовое ДТП не привело к масштабной трагедии, однако два человека все же были отправлены в больницу.

Перекрыть три полосы из трех пришлось из-за аварии на Пятницком шоссе. Несколько машин двигались в сторону области и жестко столкнулись, благо обошлось без жертв.

Кутузовский проспект также стал аварийным местом - там столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых машин. Застряла машина на трамвайных путях на Большой Ширяевской улице, несколько машин столкнулись на Ленинградском шоссе и на 61 км МКАД. И это была не единственная авария на МКАДе – утром произошли аварии на 44-м и 68-м км.

- Вечером 31 октября ожидается до 8 баллов на дорогах. Водители должны быть аккуратны на дорогах из-за ожидаемой гололедицы, особенно на эстакадах и в тоннелях. Просим автомобилистов заменить летнюю резина на зимнюю. Если не сделали этого, то лучше воспользоваться городским транспортом, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

Прирост снега составил всего 1 сантиметр, а коммунальные службы сразу же принялись убирать пешеходные зоны, подходы к общественному транспорту и объектам соцсферы. В выходные также пришлось убирать поваленные деревья.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Рано пока играть в зиму»

Столичные аэропорты за день до непогоды сообщили, что завершили подготовку снегоуборочной техники, закуплены реагенты и противогололедная жидкость. Применять все средства пришлось уже в ночь на 31 октября, чтобы не происходила задержка рейсов.

- Непогода не повлияла на график движения поездов и экспресс-автобусов, - сообщили в компании «Аэроэкспресс».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи даже успели слепить маленьких снеговиков из небольших комочков, которые собрались на лавочках. Однако сохранить творчество не удалось даже на полдня, так как ближе к обеду в городе установилась плюсовая температура. Синоптики говорят, что пока рано «играть в зиму».

- Снежного покрова не будет до конца ноября. Это пока ошибочная, ненастоящая зима. То снег, который выпал, конечно, растает. Температура в дневные часы остается положительной – ориентировочно +2… +3 градуса, - рассказала kp.ru Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Что ожидать от погоды в ближайшие дни?

- Существенных осадков не будет. Снежинки, конечно, над Москвой можно увидеть. Но значительного пополнения снега мы не ожидаем, чтобы прямо изменился столичный пейзаж. Ночная температура будет около -1… -3 градусов, а дневная +1… +3 градуса. Устойчивый снежный покров будет только в конце ноября или начале декабря. То есть сейчас мы говорим, что зима должна прийти по календарю, но не раньше.

Ноябрь, по предварительным данным синоптиков, будет теплее климатической нормы. Теплым последний месяц осени нельзя, в принципе, но температура будет выше на два-три градуса.