Погода резко изменится в День народного единства в Москве

31 октября москвичи увидели на привычном месте отреставрированный памятник Минину и Пожарскому. Фото: Иван МАКЕЕВ

Приближаются выходные дни – россияне будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства. Многие планируют поехать в путешествие в соседние области, а некоторые погулять по центру Москвы. Синоптики говорят, что погода резко изменится 4 ноября.

- Ожидается, что ветер утихнет и будет достаточно комфортная погода, относительно того, что мы наблюдаем сейчас. И дневная температура +3… +4 градуса будут восприниматься нормально, - рассказала kp.ru Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Среди праздничных дней самым теплым будет воскресенье, 6 ноября. В этот день ожидается +4 градуса и без осадков, даже ночью температура не будет морозной – опустится до +1 градуса.

Несмотря на то, что ноябрь – это прохладный месяц, но температуры будут на 2–3 градуса теплее, чем должно быть по климату. Только на стыке ноября и декабря показатели термометров вернутся в свое климатическое русло. Настоящий снежный покров, по прогнозам синоптиков, ожидается только 25 ноября – 2 декабря.