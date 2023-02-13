Маленький оперный певец: в Москве заметили не улетевшего на юг крапивника

По словам орнитологов, меньшая часть этой популяции кочует и зимой улетает на юг в поисках лучшей жизни. Большинство же этих птиц остаётся зимовать в родных местах. Фото - Мосприрода

Встретить крапивника в наших краях - большая удача. И даже не потому, что этот вид занесён в Красную книгу города Москвы (это значит, что популяция небольшая). А потому, что птичка эта маленькая (всего 8-10 гр веса), неприметная. И к тому же обитает она в завалах и буреломах - как раз там, где летом растёт крапива (есть и другие версии происхождения названия - например, из-за крапчатой окраски). В народе крапивника также называют орешком (очевидно, за маленький размер) и - ударение на е - подкоренником (за то, что ищут корм в оголившихся корнях деревьев).

По словам орнитологов, меньшая часть этой популяции кочует и зимой улетает на юг в поисках лучшей жизни. Большинство же этих птиц остаётся зимовать в родных местах.

И вот накануне в Битцевском лесу специалисты Мосприроды заметили миниатюрного красавца (всего в столице зимой можно встретить около 100 видов птиц). Главная его особенность - это сильный и красивый голос. Песня крапивника напоминает трель канарейки. Порой даже не верится, что этот маленький пушистый свисток способен извлекать из себя такой звонкие арии, разносящиеся на весь лес. За одну секунду крапивник воспроизводит 36 нот!

Кстати, как сообщили в Мосприроде, как раз сейчас, в феврале, у певчих птиц Москвы открывается сезон. Первыми на сцену выйдут поползни, зеленушки и синицы. За ними подтянутся снегири, корольки и зеленушки. Ещё позже жаворонки и дрозды. А уже в конце весны солировать начнут иволги и соловьи.