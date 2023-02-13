Тысячи людей потеряли всё: в Москве собирают вещи и продукты для помощи жителям Сирии

Еду и вещи несли без перерыва Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Четыре из семи небольших комнат в помещении благотворительного фонда «Доктор Лиза» на Пятницкой, 18 с самого утра 11 февраля были заполнены мешками и коробками. Сбор был объявлен лишь предыдущим вечером и стартовал в 11 часов следующего дня, а поток помощи хлынул, как река из разрушенной плотины.

- Вы не представляете, как сейчас людям в Сирии нужна помощь, - рассказывает ведущая радио Sputnik Каббас Нагам. - Это ужасно, что происходит в Сирии, где 12 лет война, еще и землетрясение. Столько погибли, за 30 секунд исчезли целые семьи, тысячи людей остались без крова, мои родственники в Латакии сейчас живут на улице. Слава богу, что они живые. Конечно, арабский мир помогает, но помощь из России тоже нужна.

Еду и вещи несли без перерыва. Хотя удивляться человеческой доброте и участию времени не было.

Фото: Александр Андрейченко

Короткий курс молодого волонтера: вещи отдельно, продукты отдельно, еще и по категориям, коробки не должны быть тяжелее 14 килограммов, при этом заняты доверху. Сортируем, упаковываем, взвешиваем, клеим опознавательные стикеры с переводом на арабский. Начали!

Вместе с семейной парой из Харькова, подопечными Фонда, взялись за продукты. На дно коробки самое тяжелое - консервы и крупы. Потом более легкие упаковки макарон, и сверху самое легкое. Главное не перевесить. В этом плане с большими коробками было тяжело, выходили по 17 килограммов. Несли назад, разбирали и собирали заново. Все должно быть по правилам, чтобы было доставлено в целости.

Параллельно смотрели, что приносят. Относительно восточных стран нужно быть внимательнее. Сирия более чем на 90% мусульманская страна, поэтому свиные консервы сразу в сторону. Благо в основном приносят говядину. Не угадали только с гречкой.

- Вот у нас как, - смеется моя напарница Яна, - чуть что, скупаем в магазинах туалетную бумагу и гречку.

Фото: Александр Андрейченко

В Сирии же этот продукт не в ходу. По словам самих сирийцев, готовить гречку в их стране так и не привыкли.

В дефиците из принесенного было только растительное масло. Но коробки было чем заполнить: рис, перловка, соль, сахар.

Эти коробки отправлялись на склад под грифом «продукты питания», отдельные были со сладостями и детским питанием.

Его в Сирии, по словам инициаторов сбора, не хватает особенно, и не хватало еще до землетрясения.

Фото: Александр Андрейченко

- Политическая ситуация в Сирии осложняет оказание помощи ее гражданам, - объясняет организатор сбора шеф-редактор радио и подкастов Sputnik Arabic Лина Андрейченко.

- Мы просто не могли пройти мимо того, что Сирии, несмотря на внушительные масштабы катастрофы, оказывают гораздо меньше помощи, чем Турции. Это все осложняется тем, что Сирия образно поделена на несколько частей. В той части страны, где не сильна официальныя власть, оказалось много пострадавших населенных пунктов. Есть деревни, от которых просто ничего не осталось. И они не дают официальным властям пустить туда даже российских спасателей, чтобы разобрать завалы. Мне пришла идея сделать наше агентство инициатором сбора гуманитарной помощи. Эту идею поддержали наши друзья – фонд «Доктор Лиза». Нам дали семь дней на сбор помощи, - рассказала Андрейченко. - Нужно понимать, что у людей в Сирии сейчас нет практически ничего. Мы не просто отправляем им вещи, чтобы их одеть, мы отправляем им вещи, чтобы построить жизнь с нуля.

Над тем, чтобы подключиться к работе и сборам фонд долго не думал.

- Фонд ведет работу в зонах чрезвычайных ситуаций с момента своего основания. Сейчас мы создали штаб по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения именно в Сирии. Из вещей больше всего сейчас нужны спальные мешки, постельное белье, одеяла и подушки и, конечно, теплые вещи – рассказывает директор фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова.

Фото: Александр Андрейченко

По ее словам, нужна помощь и нашим спасателям в Сирии. Перчатки, болгарки, гидравлические домкраты, ножницы по металлу, лопаты, отбойные молотки – все, что пригодится для разбора завалов.

Собранная гумпомощь, по планам волонтеров, будет отправлена в ближайшие выходные на бортах МЧС или гражданской авиацией, оказать содействие вызвались сирийские авиакомпани.

За первые два дня работы штаба было собрано уже 2,5 тонны гуманитарной помощи для Сирии. Сбор продолжится до 17 февраля включительно по адресу ул. Пятницкая, 18 строение 3. Вещи, продукты питания и гигиенические принадлежности принимаются каждый день с 11 до 18 часов. Телефон дежурного +7-926-5319028. Можно заказать и отправить в пункт сбора доставку любого магазина.

Топ-5 самых необходимых вещей

1 Спальные мешки

2. Одеяла и подушки и постельное белье

3. Новые теплые вещи

4. Предметы гигиены: от стирального порошка до зубных щёток.

5. Фонари на солнечных батарейках, свечи, спички.

Топ-5 самых необходимых продуктов

Детское питание: смеси, каши, пюре

Консервы: говядина, птица, рыба

Крупы

Макароны

Обеды быстрого приготовления

Полные списки необходимых вещей можно найти на сайте фонда «Доктор Лиза».