Советский троллейбус запустят спустя 30 лет на кольцевой маршрут в Москве

Москвичи смогут проехать на ретро экспонате в весенне-летний период Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя 30 лет после окончания службы троллейбус ЗиУ-5Д вновь вернется на улицы города. Он будет выполнять регулярные сезонные экскурсионные рейсы на кольцевом маршруте "Т" по центру Москвы. Проехать в нем сможет до 122 пассажиров.

- Мы за полтора года отреставрировали троллейбус 70-х годов. Практически полностью заменили элементы каркаса, удалили очаги коррозии на крыше и раме машины, произвели замену обшивки кузова. К этой реставрации мы отнеслись с особенным вниманием, ведь троллейбус ЗиУ-5Д станет полноценным средством передвижения для пассажиров, - рассказали kp.ru в Музее Транспорта Москвы.

Данный троллейбус был в 6-м троллейбусном парке, где проработал девять лет. В конце 80-х он был переоборудован под агитационную машину "Безопасность движения", а затем в учебный троллейбус. Закончив трудовую биографию в 1993 году, он стал последним троллейбусом данной модели, эксплуатируемой в Москве.

Спустя 30 лет после окончания службы троллейбус ЗиУ-5Д вновь вернется на улицы города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- До наших дней дожили единицы таких машин. Семейство троллейбусов ЗиУ-5 выпускали с 1959 по 1972 год на заводе имени Урицкого в Энгельсе Саратовской области. Вплоть до конца 70-х это был основной троллейбус в городах СССР. За весь период выпустили более 16 тысяч единиц, - рассказали kp.ru в Музее Транспорта Москвы.

Отреставрированный ретро троллейбус уже этой весной-летом поедет по кольцевому маршруту "Т". Стоит напомнить, что этот маршрут создали в 2020 году. Тогда по нему поехали троллейбусы модели СВАРЗ-МАЗ-6275. Пассажиры были в восторге: кто-то катался для развлечения и изучения района, а кто-то использовал, как общественный транспорт - просто подъезжал до дома.

Полный круг можно проехать за 20 минут. А с 1 апреля 2022 года работа маршрута "Т" была временно приостановлена в связи с проведением работ по благоустройству улиц на территории Басманного района, в том числе работ по переустройству контактной сети троллейбуса и кабельной линии.

- Когда работы будут завершены, то ретро троллейбус сможет выйти на маршрут. Кроме него будут ходить еще три троллейбуса СВАРЗ-МАЗ-6275, в которых проезд можно будет оплатить, как на всем транспорте, картой "Тройка".

Данный троллейбус был в 6-м троллейбусном парке, где проработал девять лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А на ретро троллейбус отдельные билеты?

- Да. Билеты на экскурсии и другие мероприятия в ретротроллейбусе можно будет приобрести на сайте музея.

КОНКРЕТНО

Маршрут кольцевого маршрута "Т", по которому пойдет ретро троллейбус ЗиУ-5Д:

- от площади Трех вокзалов,

- через станцию метро "Красносельская",

- Нижнюю Красносельскую улицу,

- Елоховскую площадь с Богоявленским собором,

- Новорязанскую улицу,

- гараж Константина Мельникова,

- обратно вдоль Казанского вокзала к станции метро "Комсомольская".

Отреставрированный ретро троллейбус уже этой весной-летом поедет по кольцевому маршруту "Т". Фото: Михаил ФРОЛОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Страсти по трамваю

О том, как развивалась трамвайная сеть столицы, каким маршрутом ходила "Аннушка", почему трамвай был так популярен в детской литературе начала прошлого века можно узнать на лекции "Страсти по трамваю", которую проведут 15 февраля в 19.00 в "Три вокзала. Депо" совместно с Музеем Москвы.

- На встречу с научным сотрудником музея и литературоведом нужно зарегистрироваться. Вход свободный, - рассказали организаторы.