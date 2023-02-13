Заставлял детей свешиваться с крыш: В Москве судят мужчину, который платил подросткам за опасные трюки

Задержанному Никите Лебедеву грозит до 11 лет колонии. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

На Никиту Лебедева из подмосковной Лобни вышли по его перепискам с детьми. Бывший бортпроводник крупной авиакомпании представлялся руководителем некоей руферской организации (руфинг - лазание по крышам, иногда - с выполнением экстремальных акробатических прыжков) и предлагал деньги за выполнение трюков. Подобные предложения получали сотни несовершеннолетних из разных регионов России. В следствии считают, что конечной целью Лебедева была гибель его «фотомоделей».

32-летнего мужчину задержали в марте 2021-го. Предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство двух и более несовершеннолетних лиц». Сейчас в Москве начался суд по громкому судебному процессу.

ЖЕРТВ ИСКАЛ В СОЦСЕТЯХ

Лебедев воспитывался в неполной семье - мамой и бабушкой. Отца своего знает, но контакта у них нет. Да и с остальной родней он в последние годы не общался. Никогда не был женат. Своих детей нет.

На одном из допросов внезапно признался: «Меня возбуждает ситуация, когда дети рискуют жизнью!» Смертельная опасность на высоте, свесившаяся с многоэтажки голова - его фетиш. Объяснял, что впервые ощутил сексуальное возбуждение в такой обстановке, когда ему было лет 12. Залезли вдвоем с приятелем на крышу соседского гаража. И второй мальчишка, зацепившись за край, нырнул вниз головой.

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у Лебедева расстройство девиантного сексуального поведения. Но при этом в принудительных мерах медицинского характера он не нуждается.

- Детей он искал через соцсети, в тематических группах любителей руфинга и паркура, - рассказывает kp.ru следователь по особо важным делам 1-го УРОВД ГСУ СК России по городу Москве Александр Лысиков. - Среди подписчиков находил подростков - чаще всего 14-16-летних, но были и моложе - и отправлял им свои сообщения. Пол не имел значение. Он писал всем, и мальчикам, и девочкам.

Фрагмент переписки Лебедева с подростком. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

«МНЕ ВСЕГО 10 ЛЕТ»

Если ребенок сомневался, настойчиво уговаривал. В его телефоне эксперты нашли множество таких переписок. Один из ребят признался ему: «Мне всего 10 лет». «Да не бойся ты, с нами много кто сотрудничает… С 10 лет уже можно начинать…» Отправлял фотографии выполняющих опасные трюки подростков: «Согласись, что это очень круто смотрится!» Ну и главный аргумент - деньги. Обещал до 2 тысяч рублей за фотку с риском для жизни. На самом деле переводил по 300-500 рублей.

- Всегда была одна и та же просьба, - продолжает Лысиков. - Выйти на крышу и свеситься головой с высоты. Принять шаткую позу, в которой человек может упасть буквально от дуновения ветра. Он постепенно раскручивал детей: сначала просил сделать фото, на котором ребенок держится за парапет двумя руками. Потом только одной. Потом уже - опустив обе руки вниз.

ФЕТИШИСТ

По словам следователя, одновременно Никита Лебедев мог переписываться с десятками подростков. Часто менял страницы.

- Рассылка стояла на спаме. Но отвечали на его сообщения, к счастью, далеко не все. Может быть, один ребенок из ста. Кроме того, переписка могла ни к чему не привести. Ребенок обращался к взрослым, те жаловались в администрацию соцсетей, после чего страничку «руфера» блокировали. Так часто бывало. Поэтому Лебедев постоянно покупал на специальных закрытых форумах новые чистые страницы-аккаунты.

За каждый снимок вниз головой преступник обещал до 2000 рублей. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

То, чем занимался бывший бортпроводник (на момент задержания он уже около месяца был курьером), очень похоже на деятельность так называемых «синих китов» - групп смерти, где подросткам дают различные опасные задания, постепенно подводя к фатальной черте. Многие из них связаны между собой и управляются извне.

- Это не случай Лебедева. Он действовал один. Он вообще считает себя уникальным человеком, с уникальными предпочтениями. Рассказывал, что пытался найти в интернете людей с увлечением подобным фетишизмом вокруг риска на высоте. Но не смог найти ничего подобного. Считает, что он один такой в мире.

Предложения о съемке получали сотни несовершеннолетних из разных регионов России. Некоторые решались на опасную фотосессию...

СМЕРТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Экспертов, которые изучали телефон Лебедева, шокировали не только его переписки с детьми.

- Как оказалось, он каждый день мониторил СМИ, искал новости о гибели подростков после падения с высоты, - отмечает Александр Лысиков. - Однажды даже ходил на могилу девочки. С ней Лебедев когда-то переписывался. Но в итоге школьница умерла в результате несчастного случая, не связанного с его заданиями.

Извращенец писал ее друзьям, выпытывал подробности, а потом узнал, где девочка похоронена и ездил на кладбище.

- К смерти детей он вообще испытывает какие-то очень странные чувства. По нашей версии его целью было не только сексуальное удовлетворение, но и гибель его «моделей». Мы считаем: его конечной целью было то, что ребенок должен был умереть. У него начинались такие просьбы, которые нереально было выполнить, не свалившись вниз. Экспертиза это доказывает.

Лебедеву грозит до 11 лет колонии. В уголовном деле - два доказанных эпизода.

- Это две девочки (2006 и 2004 года рождения – Ред.), с которыми Никита Лебедев вел переписку, получал от них фото и отправлял за это деньги, - поясняет следователь.

В следствии не исключают, что подобных случаев было больше. Однако его переписки в соцсетях за предыдущие годы восстановить не удалось.

ОФИЦИАЛЬНО

«Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство двух несовершеннолетних девочек 2006 и 2004 года рождения, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова. - Следствием установлено, что Лебедев в течение 2020 года, используя вымышленные имена страниц в одной из социальных сетей, знакомился с несовершеннолетними, которым предлагал за отдельную плату выполнять опасные для жизни и здоровья трюки на большой высоте, фиксировать их на фото или видеокамеру и отправлять ему как доказательство выполненной просьбы. Кроме того, мужчина уговаривал несовершеннолетних потерпевших свешиваться головой и туловищем вниз без страховки».