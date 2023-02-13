Как москвичи помогают бойцам в зоне СВО: в Марфо-Мариинской обители шьют маскировочные сети и собирают гуманитарку военным

Фото: Иван МАКЕЕВ

В годы Первой мировой войны здесь был Всероссийский штаб милосердия. Во время Великой Отечественной – штаб противовоздушной обороны. Сейчас Марфо-Мариинская обитель стала женским монастырем. Но в память о своей основательнице великой княгине Елизавете Федоровне обитель до сих пор чутко реагирует на нужды общества. Поэтому сейчас здесь делают окопные свечи, маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь для наших военных.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

- Сбор гуманитарной помощи начали весной прошлого года, ее поставляли на пострадавшие территории. Люди так близко к сердцу восприняли все происходящее, что вещи везли грузовиками, у нас ворота практически не закрывались, - рассказывает руководитель направления по сбору гуманитарной помощи Марфо-Мариинской обители Людмила Игнатовская. - Осенью, когда объявили частичную мобилизацию, появилась идея дополнительной помощи бойцам в зоне СВО. И люди вновь откликнулись, немедля.

Кто помогает? Да все слои общества и все возраста: прихожане, молодежь, целые семьи, коммерсанты заказывают оптовые поставки.

Что нужно? Крупы, консервы, одежда и обувь, саперные лопаты, спальные мешки и налобные фонари - для военных. Детское питание, соки, каши, средства гигиены и памперсы - для мирных жителей (полный список опубликован на сайте). Сейчас обитель еще принимает открытки и подарки к 23 февраля, а также детские рисунки и одежду, сделанную своими руками.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вот стихи в поддержку воинов, их написала незрячая девушка Александра Егорова, она наш регент, управляет хором, — рассказывает Людмила Игнатовская.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ОГОНЕК НАДЕЖДЫ

Новый проект Марфо-Мариинской обители, который запустили не так давно, - «Посылка из дома».

- С начала СВО мы все думали, как можно помочь воинам, которые сидят в окопах, сталкиваются с разрушением и болью? Появилась идея выразить наши мысли в письме, чтобы они знали: мы молимся и верим, что наши сердечные молитвы защитят их в боях. Но как донести эту мысль, чтобы она была ощутимой? Так пришла идея сделать футболки с надписью: «Храни Вас Бог», - объясняет руководитель Центра семейного устройства, психолог Елена Мораш. – Ведь футболка — это то, что ближе всего к телу, а надпись решили поместить на спине как символ защиты.

К футболке добавили карманную иконку, нательный крестик, карманный молитвослов, пояс с 90-м псалмом (он направлен на защиту от любого зла), шоколад. Стоимость одной такой посылки – 890 рублей. Если пожертвовать деньги на одну или несколько посылок, то можно собственноручно написать письмо на фронт. Его положат к остальным вещам, потом освятят и отправят в зону СВО.

- На сегодняшний день собрано три партии, это более 750 посылок. Комплектуют их наши подопечные из Центра семейного устройства, причем не только взрослые, но и дети. И знаете, бывало такое, что дети хотели вложить в посылки что-то свое, личное, - вспоминает Елена Мораш. – Один мальчик, к примеру, нарисовал рисунок, а к нему приложил георгиевскую ленту и деревянный медальон «Победа».

ХАОС ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Защитить бойцов придумали не только молитвами, но и маскировочными сетями. Реализовали идею в декабре 2022-го: методику изготовления сетей сначала подсмотрели в интернете, потом пригласили руководителей из «Академии маскировки» (компания, которая занимается изучением, проектированием и производством средств защиты) в обитель на мастер-класс и записали его на видео. По нему теперь учатся новички.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

- В зону СВО мы уже отправили три сети зимние, еще 15 готовы. А сами тем временем приступили к плетению весенних, - рассказывает руководитель производств Марфо-Мариинской обители Виктория Панарина. - В чем разница? В цвете и способе плетения. Зимние бывают двух видов: «сплошная зима» (они полностью белые) и «грязная зима» (плетение бело-серое). А весенние – зелено-серые, хаотичные, рисунок обязательно должен быть везде разный, никакой синхронности и геометрии.

Как делают маскировочные сети? Покупают кусок ткани «Оксфорд» нужного цвета, ее разрезают на полоски, на них по шаблону делают разрезы и с их помощью полоски вплетают в рыболовную сеть размером 3 на 6 метров, накинутую на «станину» (так здесь называют деревянную А-образную конструкцию).

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Нет, вы не совсем правильно делаете, не пропускайте ни одной ячейки. И не натягивайте, эти лоскуты должны торчать, они имитируют листву, - волонтеры зорко следят за каждым моим движением, когда я пробую свои силы в плетении маскировочной сетки.

Пара минут – я завязываю полоску двойным узлом и гордо демонстрирую свою работу. Вижу легкое недоумение на лицах волонтеров: видимо, уж слишком хаотично получилось.

- Ну что вы, - успокаивает меня Светлана. – Наоборот, это же хорошо: у каждого человека – своя методика, из этого и рождается тот беспорядок, который так важен для маскировки. Главное, что и вы внесли в нашу работу свою маленькую лепту.

И СТАР, И МАЛ

В сутки мастерская производит в среднем по две маскировочных сети, в общей сложности в разное время в работе задействовано примерно полторы сотни человек – это сотрудники самой обители и волонтеры, которые постоянно сменяют друг друга.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я на СВО хотела идти, всю осень искала, как туда поехать врачом. Потом в госпиталь санитаркой пыталась устроиться, я же врач-терапевт. Да, мне 70 лет, я 14 лет уже на пенсии, но я хочу помогать, - рассказывает Наталья Васильевна, смеясь, она называет себя «доктор Лысикова» - В январе услышала про обитель, рада, что могу быть полезной здесь. Надо делать то, что от нас зависит. И моя внучка в меру своих сил помогает. Марусе два годика, но когда мы отправляем гуманитарную помощь в Сватово, прикладываем к ней письма с цветными ангелочками, и Маруся опускает свою ладошку в краску, а потом прислоняет ее к бумаге, оставляя отпечаток. Верю, что такой ее привет дарит тепло тем, кто сейчас в этом нуждается.

Реальное тепло волонтеры бойцам в зону СВО тоже отправляют – в виде окопных свечей.

- Чтобы не резаться и чтобы рассчитать нужное количество материалов, жестяные банки централизовано закупили все одинаковые, - рассказывает Виктория Панарина. – Потом опытным путем определили, сколько туда нужно картона, оказалось 180 см, мы его нарезаем, упаковываем, заливаем парафином из специальной плавильной машины, оставляем три фитиля. Свечки долго горят (6-8 часов) дают достаточно тепла, чтобы не только согреться самому, но и разогреть еду. У нас уже готово примерно 150 таких свечей, в ближайшее время отправим их на передовую.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

Чем Марфо-Мариинская обитель помогла военнослужащим с начала этого года

- 750 «Посылок из дома» уже направили в зону СВО

- 150 окопных свечей готовы к использованию

- 18 маскировочных сетей будут переданы бойцам в ближайшее время

- более 1 млн рублей собрали в Обители для закупки самого необходимого для людей в зоне СВО