«Это десятая доля того, что ощутишь при минометном обстреле»: где в Москве и Подмосковье записаться на курсы тактической медицины

Одно из самых сложных мест для остановки крови — ранения в шею. Фото: Андрей АБРАМОВ

Чтобы найти занятие по тактической медицине (курсы оказания первой помощи в условиях боевых действий) в Москве, пришлось посидеть на телефоне. В столице около десятка объявлений, но практически везде отвечают:

— Мы бы с радостью все показали, но сейчас в Крыму/Курске/Белгороде…

Инструкторы разъехались по военным частям — готовить мобилизованных и добровольцев.

Удалось посетить занятие в «Учебном центре тактической медицины» (УЦТМ). Его возглавляет Артем Катулин. В прошлом главврач топовых футбольных клубов, затем — сотрудник спецподразделения ФСБ. Травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, преподаватель военной медакадемии им. Кирова.

МЕЖДУ ЯВЬЮ И СНОМ

Инструктор по тактической медицине Ян Махно с 2014 года бывает в Донбассе. Он быстро проговаривает этот эпизод биографии: «сначала повез гуманитарку, а потом… я в Крыму родился, ну и не мог в стороне…».

Мы едем в микроавтобусе на занятие. В салоне за спиной Яна среди коробок со жгутами (дефицитный нынче товар) притулились два «трупа». У одного оторвана ступня, у второго — вырвана «плоть» из мягкого места, торчат кости… Это дорогущие учебные манекены-симуляторы. С учетом нынешних колебаний курса каждый «мужичок» (они еще и весят по 70 кило) стоит пару миллионов рублей. Их можно подключить к компьютеру, обмазать красной краской, чтобы было реалистичнее.

В антураже странного анатомического театра Ян рассказывает:

— У военнослужащих мало времени отведено медицине. В год около 50 часов: этого недостаточно, чтобы поддерживать навыки. А теперь представьте, вы служите в армии. Появился выбор: поехать на полигон или поучиться крутить жгуты. Тебе сослуживец говорит: «Какие к черту жгуты? Поехали постреляем!»

Поток желающих записаться на курсы тактической медицины вырос после 24 февраля. Еще больше «студентов» стало после объявления частичной мобилизации. Сейчас инструкторы УЦТМ работают каждый день.

— Парадокс: как только в Москве остановили мобилизацию, поток резко сократился. Когда ко мне приводят группу мобилизованных — половина спят на занятии. Есть те, кто стремится получить знания, собрать себе аптечку. Другие считают, что с ними страшного не произойдет.

В обучении используют реалистичные манекены для оказания первой помощи. Фото: Андрей АБРАМОВ

МИНОМЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ В МИНИАТЮРЕ

Группа крепких мужиков поднимает вверх указательный палец и начинает крутиться на месте. Взгляд прикован к пальцу. Как на самой безумной карусели, вся комната летит перед глазами. Через минуту инструктор командует:

—Теперь вперед, окажите помощь братишкам в том конце зала!

До «братишек», которые изображают раненных, бежать всего метров 50. Сделав шаг, я вижу, как стены комнаты превращаются в потолок, пол — в стены. Кубарем лечу вниз.

— Это лишь десятая доля того, как ты себя почувствуешь во время минометного обстрела. Соберись - и вперед, там твой товарищ. Через минуту он потеряет сознание от кровопотери, а через три минуты умрет, — говорит мне инструктор, поднимая на ноги.

Есть упражнения еще жестче (разумеется, все добровольны). Бежишь с полупрозрачным мешком на голове до «раненого». А когда добежал, пакет затягивают. Дышать вроде и можно, но сами понимаете… По нормативу должен за 14 секунд наложить жгут. Отсутствие нормального обзора и воздуха — имитация первой помощи в подбитой бронетехнике.

Нужно уметь не только спасти товарища, но и научиться оказать первую помощь самому себе. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПРОТОКОЛ «МАРТ»

На курсах учат по протоколу MARCH. Это не месяц «март», а алгоритм действий в тактической медицине. Акроним обозначает этапы оказания первой помощи. Мой вольный перевод с английского: остановить кровотечение, проверить дыхание, циркуляцию крови, травмы головы.

К слову, у военнослужащих есть самоизобретенный протокол «ЖОПА» — жгут, обезболивание, перевязка, автомобиль (эвакуация). У профи тактической медицины к нему нарекания: не учитывает многих нюансов ранений, легко навредить, а не спасти. С другой стороны, по протоколу MARCH брошюра на сотню листов. Сейчас их учить кому-то уже поздно…

— Хотя любой военнослужащий НАТО, который даже английский в школе завалил, наизусть знает правила оказания первой помощи раненому. Там с этим строго, под угрозой увольнения, — рассказывают инструкторы. — И у нас есть отряды спецназа, где тебя не допустят на тренировку в спортзал, пока не поработал с манекеном по оказанию первой помощи.

Кроме умения правильно мотать жгут в УЦТМ учат тампонировать раны, останавливать кровь (удивительно, но иногда достаточно прижать пальцем артерию — главное знать, куда давить), накладывать повязку, транспортировать раненого. В том числе, если вы в условиях боя.

— Правильные знания о первой помощи должны распространяться как вирус. Научился сам — передай ближнему. Но остерегайтесь «проходимцев». Были у нас блогеры: вчера прослушали базовый курс, сегодня уже набирают свои группы. В России любой может надеть майку инструктора и ему за это ничего не будет. Это другая проблема… Так что выбирайте учителя с умом! — напутствовали инструкторы.

КСТАТИ

Самые частые ранения в ходе СВО

— Осколочные от разорвавшихся мин и артиллерийских снарядов, — рассказывает инструктор Ян Махно. — Стрелковых ранений не так много. С ними в некотором смысле проще: если пуля прошла навылет, заткнул две дырки и ждешь врачей. Осколок или даже целая россыпь часто остается в теле, причиняет боль. Та сторона использует польские минометы. У них наполнение похоже на иглы — очень тяжело доставать.

КОНКРЕТНО

Где в Москве и Подмосковье записаться на курсы тактической медицины

УЦТМ проводит разные тренинги. Однодневные, посвященные одной теме, например, сердечно-легочной реанимации — 5000 руб. Двухдневный базовый курс первой помощи и тактической медицины (можно посещать с 12 лет) — 15 000 руб. Группы до 16 человек. +7 (915) 462 17 11, tactmedi.ru.

Центр специальной подготовки «Витязь» проводит базовые двухдневные и продвинутые трехдневные курсы для групп 4 — 12 человек. Цена по запросу. +7 (985) 170-85-14, center-vityaz.com.

Организация «Технологии выживания – Тактическая медицина» проводит базовые курсы — 10 000 руб. +7 977 611-56-40, тв-мед.рус.

Курсы хирурга Влада Харригана по тактической медицине. Однодневный 10 000 руб., двухдневный 25 000 руб. Группы 10 — 15 человек, hurrygun.ru.

У многих центров расписания «забиты», поэтому записывайтесь заранее.