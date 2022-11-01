Мода на домашнюю выпечку: зачем москвичи учатся готовить хлеб

Кулинарные школы открывают мастер-классы по приготовлению батонов, буханок и булочек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столичных магазинах обилие хлебной продукции: хочешь бери батон нарезной или ржаной с черносливом, ароматную фокаччу или городскую булочку, но москвичей этим не удивить. Теперь они хотят сами готовить хлеб, чтобы свежий аромат разносился по всем уголкам дома и собирал за одним столом всю семью. И для этого записываются на мастер-классы.

Наш корреспондент отправилась в кулинарную школу, надела фартук и попробовала освоить непростое искусство по приготовлению хлеба.

«От закваски до свежего хлеба»

Кулинарных школ в столице десятки, в каждой проводят мастер-классы по приготовлению роллов, пиццы, стейков. Новое направление – выпечка хлеба. Спрос оказался большим, попасть на занятия довольно сложно.

Освоить мастерство за один урок, как казалось мне, нереально. Пока не попала на шестичасовое занятие в Novikov school на Большой Якиманке. Вставать пришлось в семь утра, чтобы собраться и доехать до школы. С другой стороны, пекари встают еще раньше, чтобы к открытию в магазины попал свежий ароматный хлеб.

На занятие пришли красивые женщины и один интеллигентный мужчина. Перед входом на кухню все сняли кольца, часы, убрали телефоны. Нам выдали фартуки и тетради с рецептами. Предстояло готовить пять видов модного ныне безглютенового хлеба, а еще пиццу и булочки-синнабоны.

Кулинарных школ в столице десятки, в каждой проводят мастер-классы по приготовлению роллов, пиццы, стейков. Новое направление – выпечка хлеба. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Научиться готовить безглютеновую выпечку может каждый. На уроке мы проработаем каждый рецепт от начала до конца, - говорит шеф-пекарь Лидия Лазуткина.

Каждому начинающему пекарю подготовили рабочую зону, где установили кухонные весы для взвешивания ингредиентов, миски, тестомес, ложки. Подготовили даже самое главное для хлеба – закваску.

- Хлебную закваску я сделала для вас заранее, но вы сможете с легкостью ее повторить дома. Процесс требует около десяти дней, но это не сложно – важно через каждые 24 часа добавлять воду и муку. У нас два вида: на гречневой и рисовой муке, - говорит Лидия Лазуткина.

Спрос оказался большим, попасть на занятия довольно сложно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Аромат выпечки через пять часов»

Быстрого результата ждать не нужно. Первые три часа была теория и замес теста. Казалось бы, все смешал и готово – отправляй в печь. И вот тут стоит уточнить, что замес сразу для пяти хлебов: тыквенный, черный, на зеленой гречке, батон, десертный.

- В прошлый раз я была на мастер-классе по приготовлению азиатской кухни. Меня предупреждали, что выпечка хлеба – это сложно. Теперь вижу, что длительный процесс. Когда видишь все изнутри, то начинаешь больше ценить труд хлебопеков, - говорит участница Зоя.

Научиться готовить именно безглютеновый хлеб пришли Ольга и Татьяна, а все потому, что хотят готовить для мужа и для сына – у них аллергия на глютен.

- В моей кондитерской выпекают разный хлеб, а безглютеновый пока не делаем, потому что это совсем другой технологичный процесс. Вот научусь и расскажу своим коллегам, - рассказала Полина, владелица кондитерской в Алтайском крае.

Остальные участницы пришли учиться печь хлеб, потому что любят горячую выпечку и хотят радовать своих близких. Самым опытным в хлебном деле оказался участник Кирилл, который уже умеет делать закваску, поэтому у него дома каждые выходные пахнет свежим хлебом, но новые знания ему не помешают.

На занятие пришли красивые женщины и один интеллигентный мужчина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Знаю, что многие любят горячий хлеб, но правильную консистенцию и вкус он приобретает только через 12 часов. Тут нужно иметь терпение, чтобы не начать пробовать его раньше, - рассказала шеф-пекарь Лидия Лазуткина.

После трехчасового замеса, хотелось уже дегустировать. Тогда нам предложили быстро сделать тесто для безглютеновой пиццы, выложить любимые ингредиенты (сыр, бекон, маслины) и отправить ее в духовку. Чтобы не перепутать, где чья выпечка, можно было написать фломастером свое имя на пергаментной бумаге.

В это же время мы стали отправлять в духовку свои хлеба, которые выросли в объеме почти в два раза. Спустя пять часов занятия мы стали слышать тот самый волшебный аромат хлеба, он доносился сразу из всех духовок.

- Самое классное ощущение, что вы сделали этот хлеб сами – своими руками. И можете унести его домой, - напомнила Лидия Лазуткина. - А потом вернуться, чтобы научиться готовить классический хлеб или заварной, а также освоить рецепты разных стран.

Где: Большая Якиманка, 22. Станция метро «Полянка».

Когда: по записи на сайте novikovschool.com

Стоимость: 38 000 рублей.

Быстрого результата ждать не нужно. Первые три часа была теория и замес теста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Кулинарные школы, где учат выпекать хлеб:

1. Школа Джейми Оливера. Мастер-класс «Выпечка хлеба: все о тесте». Учат готовить любимый домашний хлеб. Повара познакомят с основами выпечки, расскажут о разновидностях муки, роли дрожжей и основных способах замешивания теста. Но не только теория, но и приготовление свежей фокаччи, хрустящих хлебных палочек и ароматного хлеба с семенами горчицы. Занятие не подходит людям, имеющим аллергию на пшеницу или глютен. Где: Мытная, 74, Даниловский рынок. Станция метро «Тульская». Стоимость: 2900 рублей.

2. Школа «ХЛЕБомолы». Мастер-класс «Хлеб на закваске и цельнозерновой муке». Учат готовить закваску, как печь хлеб в самой обычной духовке. Где: ул. Бутлерова, 17Б. Станция метро «Калужская». Стоимость: 7900 рублей.

3. Школа Александра Кислицына. Мастер-класс «Хлеб, круассаны, бриошь». Учат выпекать новичков с минимальными навыками и профессионалов. Где: улица Березовая Аллея, д. 17, корп. 1. Станция метро «Ботанический сад». Стоимость: 16 500 рублей.