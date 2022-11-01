На северо-западе столицы появится электробусный парк

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Экологически чистый транспорт все чаще выходит на столичные улицы. По новым и действующим маршрутам пассажиров возят в том числе электробусы. Эта инновационная машина ездит тише обычного автобуса, экономна в эксплуатации и удобна для поездок горожан. В разных районах столицы появляются зарядные станции для современного транспорта. А на северо-западе в Митино завершается создание электробусного парка.

«На сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 90%», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Равилович Загрутдинов.

Парк рассчитан на хранение, эксплуатацию и техническое обслуживание 210 электробусов. В нем смогут работать почти 600 сотрудников. В парке на площади почти 22,8 тысячи квадратных метров разместятся 37 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Всего новый комплекс будет обслуживать 29 маршрутов.

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Напомним, летом в столице открылся крупнейший в Европе электробусный парк «Красная Пахра». Его полностью оснастили для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса. Площадь парка превышает 20 тысяч квадратных метров.

ФАКТ

Благодаря использованию электробусов в 2021 году в столице удалось сократить количество парниковых газов более чем на 30 тысяч тонн. Замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в окружающую среду на 60,7 тонны в год.