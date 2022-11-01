В Москве готовят к публикации личную переписку последней русской императрицы

Фото предоставлены Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом

ВСПОМНИМ О МИЛОСЕРДИИ

1 ноября в Москве торжественно завершились юбилейные XXV Елисаветинско-Сергиевские чтения. В этом году они посвящены двум сестрам – Великой Княгине Елизавете Федоровне и последней Российской императрице Александре Федоровне.

- 1 ноября – день рождения Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Также в этом году мы отмечаем 150-летие со дня рождения ее сестры – Александры Федоровны, поэтому наша конференция называется “Августейшие сестры Елизавета и Александра – подвиг милосердия”, - пояснила ведущий научный сотрудник института всеобщей истории РАН, председатель наблюдательного совета «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» Анна Громова. - В рамках конференции мы говорим о временах, тяжелых для России: Русско-японской, Русско-турецкой войнах, Первой мировой войне, об истории Красного Креста. О благотворительной деятельности сестер, которые не только занимались благотворительностью, но и лично работали в лазаретах, ухаживая за раненными.

- Мы сегодня живем в обществе очень равнодушном, очень малая часть людей, несмотря на обстановку, в которой мы оказались, занимаются благотворительностью, задумываются о милосердии и самопожертвовании, - считает протоиерей Дмитрий Рощин, руководитель управления по взаимодействию с общественными организациями Синодального отдела Русской православной церкви. - Если мы вспомним события 100-летней давности, Первую мировую войну, то увидим, что все – от мала до велика, о царей до простолюдинов – были вовлечены в нее, люди отдавали все, что могли ради фронта и победы. Пример прошлого может и должен нас вдохновить снова стать христианами, Людьми с большой буквы.

Дмитрий Рощин. Фото предоставлены Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом

ЗАДАЧА В ПРОСВЕЩЕНИИ

Международная конференция собрала представителей крупнейших музеев, учебных и религиозных организаций не только из России, но и из Иерусалима – из монастыря Святой Марии-Магдалины.

Первые доклады прозвучали 30 и 31 октября в Тобольске, где недавно открылась предметная выставка «Милосердное служение Императрицы Александры Федоровны» в Музее Семьи Императора Николая II. Завершающие выступления прошли в Москве в здании бывшего Строгановского училища которому покровительствовали генерал-губернатор Москвы Великий Князь Сергей Александрович и его супруга – Великая Княгиня Елизавета Федоровна. Сейчас в этом здании размещается Российская академия живописи, ваяния и зодчества (РАЖВиЗ) Илья Глазунова.

Илья Глазунов. Фото предоставлены Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом

- Елисаветинско-Сергиевские чтения у себя мы принимаем впервые, - признался кандидат искусствоведческих наук, народный художник РФ, член президиума Российской Академии Художеств и ректор РАЖВиЗ Илья Глазунов. - Но мы помним и чтим традиции, даже наши студенты учатся все по той же классической программе.

Задача конференции – просвещение. Участники вспоминали, как дети удивленно реагируют на вещи, которые еще век назад казались обыденными – что женщины из императорской семьи учились не только оказывать помощь раненым, но и ездить на лошадях, владеть оружием, что для них было огромной честью носить звание шефа полка, то есть быть почетным командиром.

ЗАГЛЯНУТЬ В ПРОШЛОЕ

- Удивительная жизнь сестер Елизаветы и Александры требует изучения и популяризации, - уверена директор Государственного архива РФ Лариса Роговая. -У нас в архиве собрана огромная коллекция дневников, писем и записных книжек последней русской императрицы, в том числе, с императором Николаем II. Это больше тысячи писем, которые они написали друг другу с самого начала знакомства, с 1889 года по 1917-й.

Лариса Роговая. Фото предоставлены Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом

При этом ранее были опубликованы лишь письма супружеской четы периода 1914-1917 гг. Сейчас сотрудники архива закончили перевод с английского языка первых писем, которые они писали друг другу, когда их отношения только зарождались.

- Из них мы узнаем много нового о жизни Александры Федоровны в Лондоне и Дармштадте: чем она увлекалась, что читала, какую музыку слушала. В этих письмах – ее сомнения, ведь при переезде в Россию ей нужно было еще и перейти из лютеранства в православие. И Николай – тогда еще цесаревич – очень мягко и деликатно помогал ей в этом, - рассказывает Лариса Роговая. - Я очень надеюсь, что в этом году нам удастся опубликовать этот первый том, и он станет доступен для всех.

ОФИЦИАЛЬНО

Виталий Сучков, Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы

Правительство Москвы поддерживало и будет поддерживать Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество в проведении конференций и других мероприятий – интересных и познавательных не только для москвичей, но и для гостей столицы, для всего мира. В наши дни тема милосердия звучит по-особенному, она актуальна, поэтому подобная общественная работа очень важна.