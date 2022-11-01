В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка цифровых работ талантливых школьников России

Жителей и гостей Москвы приглашают на цифровую выставку, которая проходит в Третьяковской галерее и приурочена к Всероссийской акции «Ночь искусств». На выставке представлены работы одаренных детей из разных уголков страны. Данная выставка стала итогом художественного конкурса, который проводился в рамках совместной образовательной онлайн-программы МТС «Поколение М» и Третьяковской галереи.

Сначала ребята на платформе pokolenie.mts.ru бесплатно учились рисовать акварелью растения, проходили различные мастер-классы, знакомились с особенностями ботанической иллюстрации, а затем представили свои работы на конкурс. Им нужно было создать эскиз в акварельной технике с изображением любимого растения своего региона и загрузить работу на сайт проекта «Поколение М». Лучшие работы, в числе которых авторы из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Волгограда, Самары, Кемерово, Иркутска и других регионов России попали в цифровую ботаническую библиотеку.

- Совместно с Третьяковской галереей мы поддерживаем цифровизацию образовательной сферы и области искусства. Особенно ярким и плодотворным видим сотрудничество в ходе развития бесплатной онлайн-платформы для творческого развития «Поколение М». Этот проект предоставляет детям со всей страны равные возможности для творческого развития независимо от места проживания и любых других условий, - отметила вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

Она уточнила, что это уже четвертая экспозиция, которую компания открывает совместно с галерей. На цифровой выставке представлены работы 17 победителей (см. рубрику «Конкретно»).

- Цифровые образовательные проекты позволяют значительно расширить доступ к различным программам обучения, в том числе и для детей, живущих в самых отдаленных уголках нашей страны. Проект «Поколение М» дает возможность будущему поколению перенимать опыт у лучших педагогов и научных сотрудников галереи, используя современные цифровые инструменты, - подчеркнула генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

ВАЖНО

Специальная экспозиция «Поколения М» проходит в здании Новой Третьяковки по адресу: Москва, ул. Крымский Вал, 10, в пространстве Музея Анны Голубкиной. Работы школьников будут выставлены до 15 ноября 2022 года.

Автор работы "Красная смородина" Дарья Курашова, Москва

КОНКРЕТНО

Победители всероссийского конкурса по изобразительному искусству:

Амира Айтбагина -13 лет, г. Казань (Республика Татарстан)

Полина Мельникова - 14 лет, г. Находка (Приморский край)

Марианна Фараонова - 17 лет, г. Санкт-Петербург

Радмила Вильданова - 15 лет, г. Стерлитамак (Республика Башкортостан)

Екатерина Лоханова - 15 лет, г. Екатеринбург (Свердловская область)

София Васильева - 18 лет, г. Чебоксары (Чувашская Республика)

Софья Срыбная - 13 лет, г. Самара (Самарская область)

Вероника Телицына - 15 лет, г. Нижний Новгород (Нижегородская область)

Арина Кожуховская - 17 лет, г. Петропавловск-Камчатский (Камчатский край)

Екатерина Чернова - 13 лет, г. Борисоглебск (Воронежская область)

Дарья Курашова - 15 лет, г. Москва

Арина Анурьева - 13 лет, г. Иркутск (Иркутская область)

Мирослава Кривченко - 14 лет, г. Елизово (Камчатский край)

Аксинья Данько - 14 лет, г. Волгоград (Волгоградская область)

Аделина Хохлова - 17 лет, г. Кемерово (Кемеровская область)

Варвара Филатова - 17 лет, г. Орел (Орловская область)

Соколкова Алена - 15 лет, г. Мичуринск (Тамбовская область)