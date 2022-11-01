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Общество1 ноября 2022 20:59

В Москве в Третьяковской галерее открылась выставка цифровых работ талантливых школьников России

Мероприятие проводится в рамках проекта «Поколение М»

Жителей и гостей Москвы приглашают на цифровую выставку, которая проходит в Третьяковской галерее и приурочена к Всероссийской акции «Ночь искусств». На выставке представлены работы одаренных детей из разных уголков страны. Данная выставка стала итогом художественного конкурса, который проводился в рамках совместной образовательной онлайн-программы МТС «Поколение М» и Третьяковской галереи.

Сначала ребята на платформе pokolenie.mts.ru бесплатно учились рисовать акварелью растения, проходили различные мастер-классы, знакомились с особенностями ботанической иллюстрации, а затем представили свои работы на конкурс. Им нужно было создать эскиз в акварельной технике с изображением любимого растения своего региона и загрузить работу на сайт проекта «Поколение М». Лучшие работы, в числе которых авторы из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Волгограда, Самары, Кемерово, Иркутска и других регионов России попали в цифровую ботаническую библиотеку.

- Совместно с Третьяковской галереей мы поддерживаем цифровизацию образовательной сферы и области искусства. Особенно ярким и плодотворным видим сотрудничество в ходе развития бесплатной онлайн-платформы для творческого развития «Поколение М». Этот проект предоставляет детям со всей страны равные возможности для творческого развития независимо от места проживания и любых других условий, - отметила вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

Она уточнила, что это уже четвертая экспозиция, которую компания открывает совместно с галерей. На цифровой выставке представлены работы 17 победителей (см. рубрику «Конкретно»).

- Цифровые образовательные проекты позволяют значительно расширить доступ к различным программам обучения, в том числе и для детей, живущих в самых отдаленных уголках нашей страны. Проект «Поколение М» дает возможность будущему поколению перенимать опыт у лучших педагогов и научных сотрудников галереи, используя современные цифровые инструменты, - подчеркнула генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

ВАЖНО

Специальная экспозиция «Поколения М» проходит в здании Новой Третьяковки по адресу: Москва, ул. Крымский Вал, 10, в пространстве Музея Анны Голубкиной. Работы школьников будут выставлены до 15 ноября 2022 года.

Автор работы "Красная смородина" Дарья Курашова, Москва

Автор работы "Красная смородина" Дарья Курашова, Москва

КОНКРЕТНО

Победители всероссийского конкурса по изобразительному искусству:

Амира Айтбагина -13 лет, г. Казань (Республика Татарстан)

Полина Мельникова - 14 лет, г. Находка (Приморский край)

Марианна Фараонова - 17 лет, г. Санкт-Петербург

Радмила Вильданова - 15 лет, г. Стерлитамак (Республика Башкортостан)

Екатерина Лоханова - 15 лет, г. Екатеринбург (Свердловская область)

София Васильева - 18 лет, г. Чебоксары (Чувашская Республика)

Софья Срыбная - 13 лет, г. Самара (Самарская область)

Вероника Телицына - 15 лет, г. Нижний Новгород (Нижегородская область)

Арина Кожуховская - 17 лет, г. Петропавловск-Камчатский (Камчатский край)

Екатерина Чернова - 13 лет, г. Борисоглебск (Воронежская область)

Дарья Курашова - 15 лет, г. Москва

Арина Анурьева - 13 лет, г. Иркутск (Иркутская область)

Мирослава Кривченко - 14 лет, г. Елизово (Камчатский край)

Аксинья Данько - 14 лет, г. Волгоград (Волгоградская область)

Аделина Хохлова - 17 лет, г. Кемерово (Кемеровская область)

Варвара Филатова - 17 лет, г. Орел (Орловская область)

Соколкова Алена - 15 лет, г. Мичуринск (Тамбовская область)

О РАЗНОМ