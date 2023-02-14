«Коляска рухнула прямо под колеса электрички»: неизвестный герой спас четырехмесячного младенца в Балашихе

В Подмосковье ищут героя, спасшего младенца после падения коляски под электричку Фото: СОЦСЕТИ

Читатели KP.RU ищут машиниста-героя, который спас от смерти младенца из упавшей на пути коляски.

ЧП произошло днем в понедельник, 13 февраля, на платформе «Заря» в подмосковной Балашихе. На платформе стояла женщина с коляской, ждала электричку на Москву. В коляске - 4-месячный мальчик.

- Женщина подошла к кассе за билетом. Коляска стояла рядом. И вдруг она покатилась к краю платформы, - рассказывает KP.RU очевидец Сергей Иванов, стоявший на противоположной платформе.

В этот момент к станции уже подъезжала электричка.

- Судя по всему, машинист заметил коляску, еще когда она катилась - начал сигналить, - вспоминает Сергей. - Но она в итоге упала прямо на пути. И машинист применил экстренное торможение. Тормоза завизжали. Многие уже увидели коляску на рельсах и не понимали, что делать. В итоге электричка остановилась буквально в миллиметрах от нее.

По словам очевидца, мама ребенка к этому моменту уже спрыгнула вниз, успела вытащить ребенка и нырнула с ним под платформу. Когда электричка остановилась, вниз спрыгнуло несколько мужчин.

- Они подняли женщину и ребенка. Сказали, что с ним все хорошо.

- Машиниста вы видели?

- Не рассмотрел, если честно. Но он, конечно, все сделал грамотно. Если бы он не применил экстренное торможение, электричка бы прокатилась еще метров двадцать, не меньше. И от коляски бы тогда ничего не осталось…

В соцсетях активно обсуждают эту историю. Кто-то ругает маму малыша, которая зазевалась и не поставила коляску на тормоз. Кто-то желает ребеночку здоровья: «В рубашке родился». А многие просят наградить четко среагировавшего на ситуацию машиниста.

Имя героя пока не известно. Судя по фотографиям очевидцев, номер электрички - ЭД4М-0441. Она ехала из Владимира в Москву.

Редакция KP.RU обращается к читателям: если вам известно, кто управлял этой электричкой, сообщите, пожалуйста, нам на электронный ящик moskva@kp.ru. Страна должна знать своих героев!