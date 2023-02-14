Собянин: Электродепо «Южное» станет самым большим в России комплексом для ремонта поездов метро

Мэр уточнил, что будущее депо необходимо для Замоскворецкой и Большой кольцевой линий метро Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столичной подземке продолжается строительство дополнительных электродепо. Одно из них разместится на юге Москвы, рядом с действующим депо «Братеево».

«В Братеево строится крупнейший в стране комплекс по эксплуатации и ремонту вагонов метро, - сообщил сегодня, 14 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки. - Первую очередь мы закончили в 2013 году, вторую очередь - в этом году. Все основные работы должны быть завершены. В следующем году комплекс должен начать функционировать уже в полном объеме».

Мэр уточнил, что будущее депо необходимо для Замоскворецкой и Большой кольцевой линий метро. После запуска комплекса на зелёной ветке начнётся замена действующих поездов на составы нового поколения.

«Монолитные конструкции отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное» готовы на 80%, а металлоконструкции - на 85%, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - В здании ведется монтаж стеновых панелей для создания теплового контура. Кроме того, началась подготовка к монтажу внутренних инженерных сетей».

По его словам, в корпусе оборудуют 33 канавы для технического осмотра и ремонта разного уровня сложности, а также производственные мастерские и камеру мойки.

ЧТО ДЕЛАЮТ

Электродепо «Южное» разместится на участке в 13,6 гектаров. В нем построят 46 зданий и сооружений. Их общая площадь - 78,5 тысячи квадратных метров. Сюда входят:

- около 6,2 километра путей;

- отстойно-ремонтный корпус, рассчитанный на техобслуживание 32 вагонов в сутки;

- мотодепо;

- пост электрической централизации;

- компрессорная станция;

- склад;

- административно-бытовой корпус со столовой, комнатами отдыха локомотивных бригад, медслужбой, спортивным и тренажёрным залами.

В депо будут работать порядка 1,2 тысячи человек.

Всего возможности комплекса позволят ремонтировать до 850 вагонов в год, 8,5 тысячи колес и 6,4 тысячи двигателей. Это рекордные показатели для подобных сооружений в России.

ЦИФРЫ

Сегодня в столичном метро работают 20 электродепо.

С 2011 года в подземке реконструировали или построили заново 11 депо.

В планах на 2023 - 2024 годы - строительство еще трех электродепо - «Аминьевское», «Саларьево» и «Южное». Кроме того, запустят вторую очередь электродепо «Нижегородское».

В перспективе намечается реконструкция электродепо «Новогиреево» Калининской линии, а также строительство электродепо «Троицкое» («Летово»), «Ильинское» и «Бирюлёвское» («Красный строитель») для обслуживания Троицкой, Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий метро соответственно.