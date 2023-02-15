Как батальоны футбольных фанатов сражаются за Россию: непримиримые враги стали боевыми братьями на благо Родины

Добровольческий батальон «Москва» проходит подготовку и боевое слаживание перед отправкой в тыловую зону спецоперации. Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

На днях в тыловую часть зоны СВО направился новый добровольческий батальон «Москва». Он уникален тем, что в составе - исключительно футбольные болельщики, фанаты самых популярных российских клубов.

Известно, что среди добровольцев собраны в основном люди с хорошей спортивной подготовкой. В том числе и бывшие профи - призеры крупных российских и международных соревнований по разным видам единоборств.

Добровольцы «Москвы» подписали контракты с Министерством обороны России. В течение нескольких недель проходили подготовку и боевое слаживание в подмосковном Наро-Фоминске, где базируется 119-й гвардейский парашютно-десантный ордена Александра Невского полк, одно из элитных соединений ВДВ. Здесь с ребятами занимались опытнейшие инструкторы-десантники, а нормативы и условия были приближены к боевым.

Как рассказывают в Минобороны, в батальон вошли болельщики столичных ЦСКА, «Спартака», «Динамо», воронежского «Факела» и других клубов.

Не секрет, что фанаты многих команд друг друга, мягко говоря, не любят. Эти противостояния сложились исторически. Когда-то практически каждый матч, где сходились их клубы, заканчивался жесткими стычками и драками у стадионов, на аренах и на улицах. В последние годы этого всего почти нет. Силовые ведомства постарались. И тем не менее первое правило «Москвы»: о своих клубных пристрастиях бойцы в батальоне забывают. Здесь у каждого одна задача - защищать интересы России.

В батальон вошли только добровольцы-спортсмены и болельщики российских футбольных клубов. Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

ИЗ ДВАДЦАТИ ГОРОДОВ

- Я знаю командира батальона «Москва», это известный болельщик «Спартака» Саша по прозвищу Цигун, - рассказывает kp.ru журналист Андрей Малосолов, известный фанат ЦСКА. - В подразделении больше всего именно «спартачей», хотя есть фанаты других столичных клубов, а также курского «Авангарда», самарских «Крыльев Советов», орловского клуба «Русичи-Орел» и многих других. В батальоне люди из двадцати с лишним городов!

По словам Малосолова, один из важных плюсов добровольцев-фанатов - определенный уровень спортивной подготовки.

- Они же все атлетичные ребята, спортсмены. Есть мастера спорта, кандидаты в мастера спорта. Из бокса, борьбы, ММА. Однозначно им попроще проходить подготовку, переносить какие-либо тяготы, чем, скажем, обычным мобилизованным.

- То, что в одном коллективе собраны фанаты разных команд, на микроклимат действительно не влияет?

- Тема клубных пристрастий в таких подразделениях - жесточайшее табу. Да и у людей, которые участвуют в боевых действиях, совсем другие проблемы. Я уверен, что в мирное время вряд ли кто-то из этих ребят в случае какого-нибудь фанатского недопонимания кинется с кулаками на своих бывших сослуживцев. Сейчас это братья, люди, которые друг другу доверяют и прикрывают друг друга.

ДОНБАССКИЙ ИСПАНЕЦ

При этом «Москва» далеко не единственное воинское подразделение российской армии, укомплектованное из футбольных фанатов.

Конечно же у многих на слуху батальон «Эспаньола», который входит в знаменитую бригаду «Восток». Командир «Эспаньолы» - знаменитый болельщик ЦСКА Станислав Орлов с позывным «Испанец». Хотя в подразделении, как и в «Москве», собраны фанаты самых разных команд, - представляющих полкарты России. От Санкт-Петербурга до Ростова, от Твери или Ярославля до Екатеринбурга и Перми.

Бойцы подразделения "Эспаньола".

Испанец пошел на Донбасс добровольцем еще в 2014 году. А с 2015-го командовал разведротой в Горловке… После начала СВО он со своей «Эспаньолой» участвовал во взятии Мариуполя, штурме «Азовстали». Воюют эти ребята крепко.

- По моим оценкам, в зоне СВО сейчас находятся около 700 футбольных фанатов из России, - говорит Андрей Малосолов. - Я говорю именно о тех, кто является активным болельщиком, ездит за командами на выезды, входит в те или иные «фирмы» (так на фанатском сленге называют неформальные группировки, - Авт.). Среди них в том числе есть и люди с военными специальностями. И офицеры среди фанатов есть. Я знаю как минимум одного такого в звании майора. Он когда-то служил в армии на контракте, потом уходил на гражданку, а сейчас находится в зоне СВО.

- В каких еще подразделениях воюют российские фанаты?

- Есть наши ребята в добровольческом батальоне «Барс-13» (последние месяцы эти парни держали оборону в ЛНР, в районе Кременной и Сватово, - Авт.). Есть одно из подразделений на Херсонском направлении, которое состоит из болельщиков петербуржского «Зенита». Знаю, что футбольные фанаты есть в том числе и в подразделениях ЧВК «Вагнер», - отмечает Малосолов.