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16 февраля 2023 4:05

Печки с сюрпризом: московский завод начал производство бездымных печей для зоны СВО

Внутрь каждой кладут подарки: чай, сладости и письма от детей
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Олег Саунин. Фото предоставлено ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент»

Олег Саунин. Фото предоставлено ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент»

Производить чудо-печки для фронта столичный завод «Галвент» начал еще в прошлом году: летом придумали мини-печку в 10 см длиной, которая жар давала от щепок, осенью – печку Zвезда, которая работает на отработанном машинном масле. Ее название руководство завода выбрало из сотен вариантов, которые прислали читатели KP.RU.

- Потом нас попросили придумать блиндажную маленькую печурку, для тех случаев, когда обогреть нужно не десяток человек, а двух-трех, - рассказывает руководитель производства ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» Олег Саунин. – Мы сделали штук 20 таких на пробу, отправили их на фронт, получили обратную связь и пару недель назад запустили серийное производство. На них очень большой спрос, но мы пока можем выпускать примерно по 100 штук в сутки.

Фото предоставлено ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент»

Фото предоставлено ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент»

Печку делают из тонкого металла. Внутрь ставят окопную свечку, сверху накрывают крышкой, чтобы можно было поставить чайник или сковородку. Окопные свечи сейчас собирают в огромных количествах из разнообразных консервных банок и воска волонтеры, потому что они дают жара больше и дольше обычных. Свеча внутри обычной банки из-под сгущенки горит до 12 часов, а если поставить ее в печку, то с ее помощью легко можно вскипятить чайник. При это никакого дыма. Более того, к печке можно соорудить второй ярус, и тогда тепла будет больше.

- Бойцы также говорят, что тепловизоры их не засекают, поэтому использовать печки можно везде, - говорит Олег Саунин. – Внутрь каждой кладем гостиницы. Что-то (письма от детей, сладости) привозят волонтеры. Да и мы с ребятами на заводе скинулись и закупили чай, сигареты, сгущенку для бойцов на фронте. Мы знаем, как им там нелегко и помогаем, чем можем.

Фото предоставлено ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент»

Фото предоставлено ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент»

ТТХ печки

Материал: сталь толщиной 0,5-0,7 мм

Размеры: диаметр – 130 мм, высота в первом положении – 210 мм, во втором – 370 мм

Вес: 0,9 кг

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3000 бездымных печек уже произвел завод «ГалВент»

1500 печек уже отправили в зону СВО

100 печек в день делают на предприятии в сутки

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