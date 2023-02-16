Печки с сюрпризом: московский завод начал производство бездымных печей для зоны СВО

Олег Саунин. Фото предоставлено ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент»

Производить чудо-печки для фронта столичный завод «Галвент» начал еще в прошлом году: летом придумали мини-печку в 10 см длиной, которая жар давала от щепок, осенью – печку Zвезда, которая работает на отработанном машинном масле. Ее название руководство завода выбрало из сотен вариантов, которые прислали читатели KP.RU.

- Потом нас попросили придумать блиндажную маленькую печурку, для тех случаев, когда обогреть нужно не десяток человек, а двух-трех, - рассказывает руководитель производства ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» Олег Саунин. – Мы сделали штук 20 таких на пробу, отправили их на фронт, получили обратную связь и пару недель назад запустили серийное производство. На них очень большой спрос, но мы пока можем выпускать примерно по 100 штук в сутки.

Фото предоставлено ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент»

Печку делают из тонкого металла. Внутрь ставят окопную свечку, сверху накрывают крышкой, чтобы можно было поставить чайник или сковородку. Окопные свечи сейчас собирают в огромных количествах из разнообразных консервных банок и воска волонтеры, потому что они дают жара больше и дольше обычных. Свеча внутри обычной банки из-под сгущенки горит до 12 часов, а если поставить ее в печку, то с ее помощью легко можно вскипятить чайник. При это никакого дыма. Более того, к печке можно соорудить второй ярус, и тогда тепла будет больше.

- Бойцы также говорят, что тепловизоры их не засекают, поэтому использовать печки можно везде, - говорит Олег Саунин. – Внутрь каждой кладем гостиницы. Что-то (письма от детей, сладости) привозят волонтеры. Да и мы с ребятами на заводе скинулись и закупили чай, сигареты, сгущенку для бойцов на фронте. Мы знаем, как им там нелегко и помогаем, чем можем.

Фото предоставлено ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент»

ТТХ печки

Материал: сталь толщиной 0,5-0,7 мм

Размеры: диаметр – 130 мм, высота в первом положении – 210 мм, во втором – 370 мм

Вес: 0,9 кг

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3000 бездымных печек уже произвел завод «ГалВент»

1500 печек уже отправили в зону СВО

100 печек в день делают на предприятии в сутки

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