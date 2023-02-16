«Я влюбилась в полицейского!»: американка, которая выгуливала теленка на Красной площади, мечтает вернуться в Россию

31 января Алиса Дэй решила прогуляться с теленком по Красной площади. Фото: Личный архив

Свинью она выгуливала по Лондону, барана – по Варшаве. 34-летняя американка Алиса Дэй часто попадает в истории благодаря своей безудержной любви к животным. Вот и в Москве «засветилась».

31 января решила прогуляться с теленком… по Красной площади. Кое-то кто говорит, что при этом еще и громко убеждала прохожих в том, что животные – это не еда. И хотя иностранка утверждает, что ничего такого не было, просто, мол, коровке красивые места показывала, суд оштрафовал ее на 40 тысяч рублей, отправил под арест на 13 суток, а потом еще и постановил выдворить нарушительницу из страны. Но Алиса (по документам – Алисия Дей) не была бы собой, если ли бы и тут не заявила о себе:

- Я попробую оспорить это решение, потому что очень хочу вернуться. Дело в том, что мы познакомились с полицейским, и у нас возникли сильные чувства друг к другу, - поделилась она с корреспондентом KP.RU – Я и не знала, что можно столько улыбаться после всего, что со мной произошло. Я готова отсидеть столько, сколько нужно, только бы мне не разрешили вернуться сюда, в Россию.

Алиса у касс метрополитена. Фото: Личный архив

Покинуть страну американка должна 16 февраля, билеты куплены в Турцию, оттуда она намеревается переехать в Польшу. «А теленок?» - наверняка спросите вы. Теленок остается в России. Пока что он находится в Центре передержки диких животных.

- Теленка зовут Доктор Теленок, и да, я знаю, что это девочка, я заказала ее через сайт объявлений. Я знаю, что она в приюте. И пока она в хороших руках, и ее не съедят, я рада за нее. Даже хотела бы выплатить приюту денег, - заявила Алиса Дэй.

На ее попечении уже сейчас – с десяток животных по всему миру: свиньи и коровы в США, Лондоне, Польше, в Украине. В России есть еще две коровы. Содержание каждой обходится примерно в 16 тысяч рублей в месяц.

На попечении Алисы уже с десяток животных по всему миру. Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

- В год на животных уходит 10-15 тысяч долларов, - призналась американка. - Я работаю репетитором по английскому языку, но мне помогают родители, они в Калифорнии продают акции и недвижимость.

- Они любят животных, как вы?

- Нет. Но они любят меня.