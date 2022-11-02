Половина москвичей не готова тратить на поход в ресторан больше 3 тысяч рублей

В последнее время предпочтения столичной публики резко изменились Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ресторанная индустрия снова переживает непростые времена – частично снизилась посещаемость заведений в Москве. Эксперты называют ряд причин, но одной из основных стало повышение цен. Большинство москвичей в очередном опросе приложения «Город» рассказали, что не готовы тратить больше 3000 рублей на визит в ресторан.

- 55% москвичей выбирают ресторан по соотношению цены и качества, а 20% выбирают заведение по рекомендации друзей и знакомых, - рассказали представители приложения «Город».

При выборе ресторана лишь 15% обращает внимание на разнообразие блюд в меню. Для большинства неважно, где именно расположен ресторан, близость заведения к дому ценят только 10% москвичей.

Что касается предпочтений по кухне, а в столице можно найти европейские, грузинские, азиатские и другие блюда. Но большинство москвичей предпочитают русскую кухню – 42% заказывают борщ, блины и котлеты. Следом идет любовь к пицце и пасте – 34% выбирают итальянскую кухню, роллы и суши тоже остаются в тренде - 15% москвичей любят японские блюда. Китайскую кухню предпочитают 6% жителей столицы, а французский луковый суп и круассаны – всего 3%. Ресторанные пиарщики говорят, что постепенно уходит мода на грузинскую, греческую, американскую и азиатскую кухню.

КОНКРЕТНО

Сколько москвичи могут потратить в ресторанах (данные на 2 ноября 2022 года):

- 52% москвичей посещают рестораны на сумму от 1000 до 3000 рублей,

- 22% участников опроса тратят до 1000 рублей,

- 20% от 3000 до 5000 рублей,

- 4% от 5000 до 10000 рублей,

- 2% готовы потратить более 10 000 рублей.