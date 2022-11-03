На Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический поезд «Дальневосточный экспресс». В нем есть вагон, посвященный 150-летию исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Изучением наследия великого путешественника занимался и главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин. Фото: Евгений БИЯТОВ/РИА Новости

Стройка перекроет Погонный проезд

В Богородском районе в связи со строительными работами временно закроют участок Погонного проезда.

- Ограничения будут действовать с 4 по 7 ноября и с 12 по 14 ноября с 2.30 до 4.30. Движение перекроют на участке Погонного проезда от дома № 1, корпуса 1, до № 52 с сохранением возможности проезда к домам и территориям, расположенным рядом, - сообщили в ЦОДД Москвы.

Парковка в Москве с 4 по 7 ноября 2022

4 и 5 ноября парковка в Москве будет бесплатной на всех улицах, даже там, где действует повышенный тариф.

6 ноября парковка будет работать по тарифу воскресенья. Автомобилисты смогут бесплатно припарковаться на улицах, входящих в зону городского парковочного пространства, за исключением тех, где действуют повышенные тарифы (380 и 450 рублей в час в дневное время).

Парковки со шлагбаумом 4, 5 и 6 ноября останутся платными.

Метро и новая схема проезда для авто

Поезда метро не поедут от «Октябрьской» до «Новых Черемушек» с 4 по 8 ноября. Закрыть участок Калужско-Рижской линии придется для прокладки тоннеля будущей Троицкой линии.

На время ограничений для пассажиров пустят бесплатные автобусы КМ, которые будут курсировать вдоль закрытых станций. А также можно воспользоваться БКЛ, МЦК, Серпуховско-Тимирязевской линией и маршрутами наземного транспорта.

Москвичи также смогут воспользоваться трамваями, которые курсируют от станции метро «Университет» до «Октябрьской». Поездки на маршрутах № 14 и 26 в эти дни будут бесплатными, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Для организации движения бесплатных автобусов с 3 по 9 ноября придется изменить схему движения транспорта:

- ограничат движение на четырех соседних участках Ленинского проспекта и ул. Профсоюзной;

- сохранится движение на съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону области по две из четырех полос;

- вводится 6 км временной выделенки по проспекту 60-летия Октября и ул. Профсоюзной до станции «Новые Черемушки»;

- будет закрыта парковка на 14 участках (на ул. Профсоюзной, проспекте 60-летия Октября, дублере Ленинского проспекта, ул. Академика Пилюгина);

- закроют выезды из дворов: на ул. Гарибальди, 28, к. 1, на Ленинский проспект, 2А, с ул. Донской на проезд Апакова.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Где еще ограничено движение

Ежедневно с 1.30 до 5.30 включительно до 10 ноября закрыта одна полоса на ул. Люблинской (в сторону Волгоградского проспекта) от дома № 11 до № 9, корпус 1;

до 12 ноября закрыта одна полоса на внутренней стороне 65 км МКАД в районе дома № 18 в Неманском проезде;

до 30 декабря из-за реконструкции инженерных сетей будет ограничено движение на участке ул. Песчаной от дома № 12 до № 4а.