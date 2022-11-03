Голые фотографии Наоми Кэмпбелл и шайбу Владимира Путина выставили на продажу в Москве

Коллекцию уникальных автографов можно увидеть в галерее Stargift на Большой Якиманке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фанаты готовы часами выслеживать известного человека, чтобы заполучить его автограф. Для одних это – мечта всей жизни, а для других – заработок. Автографы можно продать – чем «жирнее» звезда, тем больше можно денег получить. Редакция KP.RU нашла место в Москве, где собраны автографы и личные вещи Юрия Гагарина, Георгия Жукова, Лионеля Месси, Брижит Бардо, Владимира Путина и Александра I.

«Месси поздравит с Днем рождения»

Встретить в одном месте мяч Криштиану Роналду, шайбу Владимира Путина, перчатку Майка Тайсона и собственноручный рисунок с автографом Николая Гоголя можно в галерее Stargift на Большой Якиманке. В коллекции свыше 1500 редких вещей и автографов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Не понимаю, кто покупает автографы? – рассматривая подписи, возмущался мужчина. – Что с ними делают? Прикладывают к больным местам? Или к голове, чтобы стать умным, как Достоевский? А автограф Клаудии Шифер чем поможет?

Наблюдателей в галерее бывает много, а реальных покупателей значительно меньше. Как правило, они приходят за конкретным автографом, не возмущаясь, почему такие высокие цены – от 20 тысяч до 10 млн рублей.

- В последние дни купили много мячей с автографами игроков «Спартака». Они от 100 тысяч рублей, - рассказала продавец.

- У вас много футбольных атрибутов и автографов Роналду, Месси, Пеле. А как их удалось достать?

- Коллекционер Илья Слуцкин, который является сооснователем галереи, тесно работал в сфере спорта, остались связи. Поэтому он может достать автографы мировых звезд. И даже заказать именное поздравление от Лионеля Месси за 700 тысяч рублей.

Бутса с подписью Лионеля Месси. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А футболисты наших клубов могут записать для меня поздравление?

- Да, любой игрок «Спартака», «Зенита», «ЦСКА». Стоимость всего 210 тысяч рублей.

Готовый автограф Игоря Акинфеева на газете «Комсомольская правда» можно купить за 250 тысяч рублей. Расписался вратарь во время Чемпионата мира по футболу 2018 года на обложке номера, где запечатлен момент отбивания мяча, который в спортивном мире получил название «золотая нога Акинфеева».

Фото: галерея Stargift

«Автографы Аль Пачино ценнее, чем Бреда Питта»

Некоторые автографы и документы хотели бы получить даже музеи, среди таких фрагмент письма с автографами Александра I и Михаила Барклай-де-Толли, портрет с автографом Георгия Жукова, личный дневник Петра Столыпина. Однако стоимость редких экземпляров достигает выше 1 млн рублей.

- А какие самые дорогие экспонаты?

- Собственноручный рисунок с автографом Николая Гоголя за 9 млн 800 тысяч рублей. На рисунке писатель запечатлел интерьер некоего архитектурного сооружения. Рукописная записка с автографом Владимира Ленина – 4 млн рублей. Есть за 5 млн рублей фотография Юрия Гагарина с его автографом, которая побывала на Международной космической станции в период с октября 2021 по март 2022 года. Личную скакалку Брюса Ли можно купить за 8 млн 800 тысяч рублей.

Рисунок Николая Васильевича Гоголя. Фото: галерея Stargift

- А вещи и автографы Владимира Путина продавать разрешено?

- Конечно. Подлинность мы подтверждаем документами. Например, шайба с автографом нашего президента обойдется 1 млн 400 тысяч рублей, но при этом 50% от суммы продажи будут направлены на благотворительность. Эту шайбу президент подписал после того, как играл в хоккей в 2012 году в составе сборной РЛХЛ под №11. Хоккейный свитер с автографом уже 2 млн рублей.

Эту хоккейную шайбу подписал президент Путин. Фото: галерея Stargift

Автографы голливудских звезд кино и моделей пользуются не большим спросом у россиян, поэтому продаются они в среднем до 200 тысяч рублей.

- Особым спросом пользуются автографы Аль Пачино, известного по главной роли в «Крестном отце». Его автографы от 200 до 300 тысяч рублей. Автографы Бреда Питта, Леонардо Ди Каприо, Анджелины Джоли не пользуются спросом, - рассказали в галерее.

- А модели, певицы?

- Автограф Леди Гаги можно купить за 130 тысяч рублей, пластинку Мадонны – 290 тысяч рублей, обнаженную Наоми Кэмпбелл с автографом – 165 тысяч рублей.

Фотопортрет обнаженной супермодели Наоми Кэмпбелл. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Как формируется цена на автографы?

Никаких критериев и оценочных бюро для автографов не существует. Для формирования стоимости применяют сугубо субъективные факторы.

- Это аукционные товары и всегда зависит от количества заинтересовавшихся людей. Есть примеры, когда продают три автографа одного автора на аукционе, один – 48 тысяч рублей, второй – 160 тысяч, третий – 420 тысяч. Разницы особой в них не было, просто на одном аукционе столкнулись два коллекционера, которые стали буквально сражаться за автограф. Подобный пример – продавали автографы Ильфа и Петрова, один продали свыше 1 млн рублей, а второй за 70 тысяч рублей, - рассказал KP.RU генеральный директор компании «Букинист» Юрий Лучников.

Боксерская перчатка с автографом Майка Тайсона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как правило, на цену влияют – реальная редкость. Насколько часто известный человек раздавал автографы. Поэт Иосиф Бродский подписывал книги чаще в Америке, так как в России это было не принято. Совсем недавно перестал давать автографы Элтон Джон и цены на имеющиеся сразу же выросли в несколько раз. Взлетают цены на автографы людей, которые умерли, ведь понятно, что уже больше никогда не распишется.

Сейчас голливудские артисты и сами зарабатывают на своих автографах – продают их, отдавая отточенные подписи. А уже случайным фанатам на улице ставят какую-то закорючку, которую особо и не продашь.

- Безусловно есть каллиграфические экспертизы, которые стоят порядка 50 тысяч рублей, где подтвердят подлинность. Но со знаменитостями сейчас лучше работают фотоподтверждения, - говорит Юрий Лучников.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Катерина Рублева о том, зачем людям автографы знаменитостей:

- Одни за счет автографов известных людей повышают свой статус и свою самоценность, другие удовлетворяют свое тщеславие – «у меня это есть, а у кого-то нет и никогда не будет». Стоит понимать, что это все проявление травм, когда человека в детстве не ценили, не слушали, унижали, обесценивали, не давали любви. Некоторые люди хотят за счет автографов или вещей звезд такого же успеха, которого добился их кумир.