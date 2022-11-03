Загрутдинов: В Москве появится ещё один крупный электробусный парк

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самый экологичный транспорт столицы - электробус - набирает обороты. По Москве уже ездят более тысячи таких машин. Они работают на 77 маршрутах наземки. Экологически чистые, малошумные, экономичные, комфортные для пассажиров - преимуществ у электробусов немало. В ближайшие годы город закупит ещё несколько сотен таких инновационных моделей. Поэтому необходимо расширять инфраструктуру для эко-транспорта. Первый электробусный парк в столице уже есть.

«Это самый современный, самый большой в Европе парк электробусов, который разместился в Красной Пахре, - сказал мэр столицы Сергей Собянин на открытии этим летом электробусного парка в Новой Москве. - Он обеспечит оптимальное размещение новых машин и перевозки наземным транспортом на большой территории Новомосковского и Троицкого округов. Думаю, в течение года весь парк будет заполнен новыми электробусами».

Мэр отметил, что несмотря на санкции столица продолжает работать с новейшими транспортными системами и автобусами. «Мы отработали все программы, связанные с производителями автобусов, - подчеркнул Собянин. - Так что производство транспортных машин будет продолжаться. Это касается и автобусов, и метрополитена, и железнодорожного транспорта. Думаю, что со временем Москва перейдет от электробусов к электромобилям, будет становиться более экологичной и современной с каждым годом».

Фото: Иван МАКЕЕВ

О создании в столице парков для электробусов рассказал в интервью «Комсомольской правде» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ОТ ХРАНЕНИЯ ДО РЕМОНТА

- Рафик Равилович, в этом году в столице открылся первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк около деревни Красная Пахра в Новой Москве. Чем он примечателен?

- Наш город с каждым годом становится более экологичным и современным. Электробусов и вообще электротранспорта в столице все больше. Несмотря на сложности, связанные с санкционным давлением, развитие транспортной инфраструктуры не останавливается. Даже наоборот - ускоряется. Особенно в том, что касается новейших эко-машин. Первой «ласточкой» в этом направлении стал электробусный парк в Новой Москве. Его строительство финансировалось в рамках Адресной инвестиционной программы города. Площадь комплекса впечатляет - более 20 тысяч квадратных метров! Он рассчитан для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса. При необходимости парк может обслуживать обычные дизельные автобусы особо большой вместимости. Здесь построены производственный корпус, склад, административно-бытовой корпус со столовой, раздевалками, комфортными комнатами отдыха для водителей, три линии моек автобусов. Сюда также входит необходимая инженерная инфраструктура, в том числе современная газовая котельная крышного исполнения, четыре трансформаторные подстанции, включая распределительную, очистное сооружение. Парк уже обслуживает электробусы, которые курсируют в основном по Новой Москве.

ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ И АВТОМОЙКА

- Строители сейчас возводят в столице следующий парк для электробусов. Расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте.

- Комплекс в районе Митино на северо-западе города станет вторым по вместимости электробусным парком в Москве. Его площадь - более 22,7 тысячи квадратных метров. В нем планируется хранение, эксплуатация и техническое обслуживание 210 электробусов. Этим будут заниматься 556 человек персонала. Парк оснастят 37 ультрабыстрыми зарядными станциями для электробусов. Кроме того, появятся вспомогательный корпус с внутренними инженерными сетями, контрольно-технический пункт и производственный корпус с необходимой «начинкой», автоматическая мойка, закрытая стоянка автомобилей подсобного транспорта, административно-бытовой корпус, а также сооружения энергетического хозяйства и наружные сети. На сегодня в парке строительно-монтажные работы завершены на 90%.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Когда комплекс будет полностью завершен?

- Ввод в эксплуатацию планируется получить в декабре 2022 года. Затем начнётся передача электробусного парка «Мосгортрансу» в постоянную эксплуатацию. Парк будет обслуживать 29 маршрутов. В связи с его открытием в Митино маршруты для транспортного обслуживания жителей были подобраны так, чтобы максимально эффективно использовать подвижной состав и сократить нулевые пробеги.

- Что ещё из проектов транспортной инфраструктуры сейчас в работе у вашего ведомства?

- Помимо электробусного парка, Департамент строительства также проводит реконструкцию производственно-технической базы 11-го автобусного парка на Левобережной улице для перевода автобусов на компримированный природный газ. Параллельно занимаемся подготовкой стоянки для 4-го автобусного парка на Салтыковской улице в районе Новокосино.

ВАЖНО

Главная особенность электробусов - экологичность. В 2021 году благодаря их использованию в Москве удалось сократить количество парниковых газов более чем на 30 тысяч тонн.

Замена одного дизельного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа в окружающую среду на 60,7 тонны в год.

Еще один плюс - электробус тише автобуса на 30 процентов, поскольку у инновационных машин практически нет вибрации и шума при движении.

По сравнению с «железными конями» с двигателями внутреннего сгорания электробусы более производительны и надежны. Им не нужно привязываться к контактной сети. А на зарядку уходит 6 - 10 минут на конечных остановках и в парках. Запаса энергии хватает на 40 - 50 километров.