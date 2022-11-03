На севере Москвы открылся транспортно-пересадочный узел «Окружная»

Пассажиры смогут сэкономить время на пересадках между метро, диаметрами и МЦК Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли сегодня, 3 ноября, новые северные вестибюли станций метро и МЦД-1 в транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Окружная».

«Мы продолжаем транспортное строительство, - сказал Собянин. - Сегодня здесь открывается самый крупный транспортно-пересадочный узел на севере Москвы».

Мэр напомнил, что несколько лет назад на этом месте находилась самая простая платформа, даже без навеса. Но за эти же годы здесь построили сразу несколько крупных сооружений. Среди них - Люблинско-Дмитровская линия метро, МЦК и МЦД.

«Сегодня вестибюлями и переходами все три вида транспорта объединены, - отметил мэр. - Теперь вместо двух тысяч пассажиров, которые раньше были, на этой платформе ежедневно пересаживаются около 40 тысяч человек. И в ближайшее два-три года количество пассажиров благодаря этой инфраструктуре увеличится до 80 тысяч».

По его словам, открытие новых вестибюлей ускорит поездки по городу около 400 тысяч жителей соседних районов.

Сейчас, как уточнил Олег Белозеров, пересадка занимает две-три минуты. Это в четыре-пять раз быстрее, чем раньше.

КОНКРЕТНО

ТПУ «Окружная» объединяет три станции рельсового транспорта - метро, МЦК и МЦД-1, а также «Аэроэкспресс» и маршруты наземки. Здесь уже стало больше пассажиров - с двух тысяч в 2015 году до 43 тысяч человек в сутки в 2022 году. То есть более чем в 21,5 раза.

В транспортном узле отдельные станции связали в единое пространство. При этом построили второй - северный - вестибюль метро «Окружная», объединенный с южным вестибюлем станции МЦД-1 и станцией МЦК. Одновременно с ним открылся северный вестибюль станции «Окружная» МЦД-1, интегрированный со станцией МЦК.

Новые вестибюли позволят пассажирам добраться до нужной станции по переходам «сухие ноги», то есть без выхода на улицу.

ВАЖНО

Пассажиры теперь заметно сэкономят время в пути:

- для пересадки с МЦД на метро нужно будет пройти 100 вместо 500 метров;

- для перехода со станции метро на МЦК – 160 вместо 600 метров;

- от метро до поездов Аэроэкспресса путь стал короче в пять раз – вместо 500 метров по улице пассажирам нужно пройти всего 100 метров в тёплом контуре;

- путь до станции для жителей соседних жилых кварталов, в том числе нового жилого комплекса «Поколение» сократился в пять раз – с 10 до 2 минут.