«Распилил жену заживо»: раскрыты подробности об убийце, выбросившем человеческие ноги с балкона в Москве

Москвич, выбросивший ноги жены с балкона, заживо расчленял женщину. Фото: Прокуратура Москвы

Московские следователи разбираются в деталях убийства, которое произошло на северо-западе города. Сегодня днем под окнами многоэтажки на улице Маршала Тухачевского жильцы обнаружили части человеческого тела.

По данным KP.RU, один из свидетелей даже видел, как один из фрагментов тела был выброшен с одного из балконов…

- Приехавшие на место оперативники вошли в квартиру и обнаружили в коридоре женское туловище, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Рядом находился пожилой супруг погибшей. Ему более 80 лет. Руки испачканы кровью. Рядом лежат ножи и ножовка, которыми он расчленил тело.

Как сообщает источник, эксперты увидели на останках признаки того, что расчленение мужчина начал, когда жертва была еще жива…

Сегодня днем под окнами многоэтажки на улице Маршала Тухачевского жильцы обнаружили части человеческого тела. Фото: Прокуратура Москвы

- Но для подтверждения этой информации нужно провести настоящую судмедэкспертизу. Судя по всему, мужчина отпиливал фрагменты тела и тут же выбрасывал его на улицу с балкона.

- Он объясняет, что произошло?

- Мужчина находится в неадекватном состоянии. Его везут на допрос. По словам соседей, семья была небогатая. Мужчина периодически злоупотреблял алкоголем. Проверяется информация, не стоял ли он на учете у психиатра. Но то, что он сделал весьма похоже на последствия какого-то психического расстройства, которое усугубилось выпивкой.

- На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.