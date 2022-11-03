Преступники в масках Джокера вынесли 10 млн рублей из особняка тещи певца Алексея Воробьева

Жертвой грабителей стала теща популярного певца Алексея Воробьева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Милиционеру Анискину в свое время пришлось искать таинственных «фантомасов», ограбивших кассира. История повторилась в наши дни в Подмосковье. Трое преступников, нацепивших на себя маски клоуна Джокера из голливудского фильма, совершили налет на особняк в элитном поселке под Красногорском. И ничего веселого здесь нет. Пострадала женщина…

Жертвой грабителей стала теща популярного певца Алексея Воробьева (хит «Сумасшедшая, но она моя»). В момент налета (вечером в среду, 2 ноября) 57-летняя Виктория Челышева была в двухэтажном особняке на территории элитного поселка Тимошкино совершенно одна.

- По словам женщины, она находилась в комнате на втором этаже, говорила по телефону, ее домашняя собачка залаяла на дверь, женщина открыла, а там эти трое, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, у преступников на головах были силиконовые маски зловещего клоуна Джокера. Викторию приковали наручниками к лестнице, начали угрожать, требуя, чтобы женщина выдала тайники в доме, где лежат деньги. Наличных, как ни странно, в особняке не нашлось. Поэтому преступники захватили с собой драгоценности и дорогие брендовые часы. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 10 млн рублей.

- Судя по всему, работали явно не дилетанты. Зашли с задней части участка, где нет риска засветиться на уличных камерах, принесли с собой легкую лестницу - с ее помощью сначала перемахнули через забор, а затем - на второй этаж. Они не стали штурмовать укрепленную дверь, они проникли в дом, отжав пластиковое окно на втором этаже. В доме грабители побыли всего около десяти минут.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщают, что ведется поиск преступников.

Алексей Воробьев с женой и тёщей Фото: Соцсети

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему они выбрали именно эти маски?

Силиконовые маски сами по себе тоже в каком-то смысле отсылка к известному фильму «На гребне волны» (Киану Ривз, Патрик Суэйзи - помните?). Там банда серферов грабила банки, наряжаясь в бывших президентов США. Лицо скрыто полностью. Нельзя понять ни возраст преступника, ни цвет волос, ни тип лица.

О версиях, почему напавшие на дом в Тимошкино преступники вдруг стали Джокерами, мы поговорили с адвокатом Евгением Харламовым, который в свое время был начальником отдела криминальной милиции одного из районов Москвы.

- Может ли силиконовая маска быть попыткой не оставить на месте преступления ДНК - в виде, например, волос с головы?

- Сейчас криминалистическая наука достигла таких высот, что если грабители решили заморачиваться насчет ДНК, им нужно было в костюмах химзащиты ходить. Для поимки преступника достаточно даже не волоска или отпечатков пальцев, а пото-жировых следов на любой плоскости.

- Тогда почему именно такие маски? Ну не поклонники же они Джокера, в самом деле?

- Преступники таким выбором маски могут наоборот пытаться пустить следствие в ложном направлении. Кому может нравиться джокер? Людям помоложе. Возможно, преступники просто могут пытаться выдавать себя за людей другого возраста? Но на самом деле мы сейчас можем только гадать. Это может быть и определенный вызов. И какой-либо намек тем, в чей дом они залезли. Или просто блажь. Но в таком случае по этим маскам можно будет даже составить психологический портрет преступников. Даже интересно будет посмотреть, кем они окажутся, когда их поймают.