С пранками покончено. Теперь - бои без правил: Чем займется блогер Эдвард Бил, отсидевший за ДТП в центре Москвы

Блогер Эдуард Биль (псевдоним - Эдвард Бил). Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Скандальный блогер Эдвард Бил, за которым в свое время закрепился образ главного беспредельщика русскоязычного Ютюба (4,3 млн подписчиков), сегодня вышел из колонии.

Напомним, 26-летний Бил (по паспорту Эдуард Биль) сделал себе славу на провокациях и пранках, которые записывал на видео и выкладывал в Сеть. Не раз, например, записывал ролики про «шашечки» - когда устраивал гонки на большой скорости по дорогам Москвы, виляя в потоке между другими авто. Одна из таких поездок закончилась аварией…

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА

Весной 2021 года спорткар Эдварда Била на большой скорости вылетел на встречную полосу и разбил несколько машин: одна из пострадавших попала в реанимацию. У 40-летней Марии Артемовой оказался сломан таз, женщине сделали несколько операций. Выяснилось, что на машине Била висит около 400 штрафов. В-основном, за превышение скорости.

Сам Бил признал свою вину и в досудебном порядке выплатил пострадавшей компенсацию. Женщина даже выступала в суде в его защиту, прося не сажать.

Блогеру предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до двух лет. Изначально суд приговорил его к двум годам ограничения свободы (нужно ночевать дома, не посещать массовые мероприятия и отмечаться у участкового). Однако позже это решение было отменено, приговор пересмотрен. Вердикт - 1 год и 2 месяца колонии общего режима.

- С учетом времени, проведенного в СИЗО, Эд должен был провести в реальной колонии около полугода, - объясняет KP.RU человек из окружения блогера. - По закону, он уже даже на том этапе мог просить о досрочно-условном освобождении, так как половина назначенного судом срока уже прошла. Но это было его решение: он запретил адвокатам подавать на УДО.

Адвокат Эдварда Била Александр Никитин подтвердил KP.RU, что утром 3 ноября молодой человек покинул колонию.

КЕМ РАБОТАЛ НА «ЗОНЕ»

Известно, что свой срок блогер отбывал в ИК-2 «Покровка» во Владимирской области.

- Знаю, что в колонии Эду пришлось работать на общих основаниях. Но не знаю точно, кем, - продолжает знакомый Эдварда Била.

К каким конкретно работам в колонии привлекали блогера-миллионника, наш собеседник не в курсе. Однако известно, что в ИК-2 действуют цеха по производству школьной мебели и по пошиву спецовок. Также есть линия, на которой заключенные обрабатывают на токарных станках некоторые детали для Владимирского электромоторного завода.

В областном ФСИН ранее сообщалось, что в работах задействованы 100% заключенных (их тут около 800), а общая стоимость всей продукции, которую выпускает ИК-2, достигает 400 млн рублей.

Один из самых известных сидельцев в истории колонии «Покров» - Алексей Навальный. Тоже, кстати, коллега Била - блогер. Навальный, напомним, получил 2 года 5 месяцев по уголовному делу о хищениях в компании «Ив Роше», а в марте текущего года был озвучен еще один приговор: 9 лет колонии за мошенничество и неуважение к суду.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

У ворот колонии Эдварда встречала жена. (За время, пока шло следствие, у пары даже успел родиться ребенок). Она и довезла блогера до московской квартиры. Самому ему еще долго нельзя будет садиться за руль - суд лишил Била водительских прав на три года.

Что дальше?

- Конечно, финансовое положение Эдварда после той истории серьезно пошатнулось, - говорит человек из окружения блогера. - После скандала ему было запрещено пользоваться гаджетами (блогеру выписали «запрет определенных действий» - облегченную версию домашнего ареста, - Авт.), роликов он не снимал, рекламные контракты сошли на нет. А после начала СВО Ютюб отключил монетизацию. Другие зарубежные соцсети, где он активно двигался, оказались запрещены в России.

По словам нашего собеседника, Эдварду Билу «нужно будет строить все заново».

- Он сам уже не раз говорил, что с пранками покончено. Хочет попробовать себя в боях без правил.

Напомним, в Москве сейчас действуют организации, которые устраивают подобные схватки между знаменитостями из разных сфер - звездами кино, музыки, а также фриками из Интернета. (Набор участников: Никита Джигурда, Алексей Панин, Рома Жиган, Отар Кушанашвили, Виталий Милонов и др.). За такими боями зрители охотно наблюдают и с трибун, и через интернет. Популярным селебрити за такое неплохо платят. А Эдвард Бил в своем «пранкерском» прошлом как раз и был известен, как человек, который любит подраться для «хорошего контента».