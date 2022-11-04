Эко-отели для птиц откроют в Парке Горького

Фото: пресс-служба Парка Горького

Парк Горького станет первой в мире площадкой, где в качестве эксперимента разместят эко-отели для птиц. Это инновационные домики для «крылатых соседей». Всего их установят пять, а в дальнейшем их количество может быть увеличено.

- Это уникальный проект Сибирского центра дизайна, его авторы — Игорь Дыдыкин и Виктор Клименко. Скворечники — результат совместного труда дизайнеров, орнитологов и инженеров. Этот продукт является научной разработкой, завоевавшей многие международные награды по промышленному дизайну, - рассказали kp.ru в Парке Горького.

Первое, чем удивляют домики, это своим футуристичным дизайном. Они напоминают капсулу с отверстием или гигантское яйцо. Такую форму без острых углов придумали не случайно - она повторяет очертания дупла и делает эко-отели менее заметными в естественной среде. Конструкция безопасна и для птиц – входное отверстие не позволить хищникам расширить его и разрушить, и для деревьев – низкий центр тяжести позволяет надежно закрепить домики между ветвями, не повреждая само дерево. Обтекаемая форма минимизирует воздействие дождя, снега и ветра.

Фото: пресс-служба Парка Горького

Парк Горького согласился на эксперимент, так как долгие годы выступает за защиту птиц и создание комфортных условий для их гнездования. Эко-отели понравились орнитологам за натуральные материалы (береза, сосна, липа) и механизм открывания-закрывания, что позволит быстро почистить домик, когда там отсутствуют птицы.

- Первый эко-отель мы разместим у Зеленой Школы Парка Горького, еще четыре – в Нескучном саду, - рассказали организаторы.

Оценить инновационное жилье «крылатые жители» Парка Горького смогут уже с 9 ноября. Среди них синицы, зяблики, дрозды и более редкие обитатели - соловьи, зарянки, зеленые пересмешки.