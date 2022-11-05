Плакали навзрыд, пока папа умирал: в Москве двое детей оказались заперты в квартире с погибшим отцом

Нехорошая квартира - фото прокуратуры Москвы

- Рыдали навзрыд. Аж захлебывались криком. Полчаса, час, два – да сколько ж можно? – жильцы дома на ул.Шоссейной, 14 буквально поставили всех на уши из-за детского плача.

4 ноября вопли двойняшек с первого этажа гулко отдавались не только в квартирах ближайших соседей, но и по всему подъезду. Бабушки хватались за сердце, остальные недоумевали: что же там такое происходит? Где родители?

Пошли стучать в двери – никто не открывает. Самые отчаянные выскочили на улицу заглянуть в окна – благо квартира с плачущими двойняшками на первом этаже расположена. Не с первого раза, но удалось разглядеть: внутри явно что-то произошло: мать сидит, не двигаясь, пока дети бьются в истерике. Отца не видно вовсе. После этого соседи и стали звонить, куда только можно.

Когда полицейские зашли внутрь, дети уже почти не плакали – обессилев, они хрипели и поскуливали. Мать по-прежнему не обращала на них внимания. Отец тоже был дома. Лежал замертво на кухне. Приехавшие медики констатировали его смерть.

- Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, - сообщает столичная прокуратура.

Что же произошло? В полиции пока эту ситуацию не комментируют, редакция KP.RU направила в ведомство запрос с просьбой рассказать, была ли семья благополучной и состояла ли на учете.

Данные собственных источников утверждают, что 27-летний отец семейства мог погибнуть от наркотиков. Но установить это может только экспертиза.

Что касается супруги погибшего, то 31-летняя женщина вряд ли может претендовать на звание образцовой. Столичная прокуратура сообщила, что у женщины четверо детей, но жили с ней только годовалые двойняшки.

Лишена ли женщина родительских прав в отношении двух других детей и где живут подростки 11 и 13 лет, пока не ясно.

После ЧП двойняшек забрали в больницу на обследование. После того как врачи подтвердят, что с ними все в порядке, надзорным органам предстоит решать их дальнейшую судьбы: вернуть малышей матери или отправить в спецучреждение, лишать мамашу родительских прав и подыскивать детям новую семью.