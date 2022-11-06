Синоптики пообещали Москве «машину времени»: погода вернётся на месяц назад

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ноябрь в Москве начался с холодов, снега и минусовой температуры даже днём. Жаловаться и мёрзнуть, казалось бы, неуместно: дело к зиме!

Однако у природы другие планы, единодушно считают все синоптики - и в Гидрометцентре России, и в центре «Фобос». Осень решила устроить москвичам машину времени. И вместо логичного движения к зиме и похолоданию вернёт нас на месяц назад, в октябрьскую погоду!

В чем дело? Вместо скандинавского антициклона, который в минувшие дни затягивал в среднюю полосу ледяной воздух из Арктики, погоду на следующей неделе будут определять атлантические циклоны. Они один за другим будут двигаться по северу Европейской части России, а Москва и соседние области окажутся на южной, тёплой окраине атмосферных вихрей. И погода у нас будет на 4 - 5 градусов теплее климатической нормы. Как в середине октября.

В воскресенье, 6 ноября, ночью -3, днём +3 градуса. Облачно, с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 7 ноября, ночью около ноля, днём +4 градуса. Пасмурно и промозгло, с мокрым снегом, снегом или дождём.

Во вторник станет теплее: под утро +1…+3 градуса, днём +6. Облачно и дождливо.

В среду, 9 ноября, потепление продолжится - ночью уже +6, днём +9 градусов. Небольшой дождь возможен лишь местами.

В четверг, 10 ноября, выглянет солнце, будет сухо. Ночью 0…+5, днём +8 градусов.

В пятницу небо вновь затянут облака, возможен небольшой дождь, но будет по-прежнему тепло: ночью +6, днём +8 градусов.

Пик потепления, по мнению синоптиков центра «Фобос», придётся на выходные, 12 и 13 ноября. До +10 градусов!

И это действительно серьёзная аномалия. По климатическом нормам, с 12 ноября в Москве должна начаться метеорологическая зима. Так называют время, когда среднесуточная температура воздуха становится устойчиво отрицательной. В 2022 году это случится позже обычного срока - зима задержится как минимум на пару недель.