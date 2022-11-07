Бюджет столицы решает социальные задачи

Московская городская Дума приняла сразу в трех чтениях закон «О бюджете Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Отметим, что, как и в предыдущие годы, в бюджете Москвы сохраняется приоритет развития социальной сферы, что особенно важно сегодня.

СООТВЕТСТВУЕТ ИНТЕРЕСАМ НАСЕЛЕНИЯ

«В документе сохранены все главные приоритеты последних лет: бюджет остается социальным, программным и инвестиционным. Впервые бюджет формировался в столь непростых для страны условиях: беспрецедентное санкционное давление, финансовая блокада, откровенно враждебные действия государств, которые еще недавно были партнерами Москвы. Однако при подготовке бюджета все равно удалось добиться главного - чтобы он полностью соответствовал интересам города и москвичей», - сообщили в Мосгордуме.

54% бюджета Москвы в 2023 году запланировано на финансирование социальных программ - здравоохранение, социальную поддержку, образование, физическую культуру и спорт, культуру. Все социальные обязательства, которые берет на себя город, будут выполнены в полном объеме.

В новом бюджете Москвы предусмотрена индексация социальных выплат для граждан старшего поколения и семей с детьми на 10% с 1 января 2023 года. Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 тыс. 193 руб. до 23 тыс. 313 руб. в месяц. Городскую доплату получат более двух млн московских пенсионеров.

Также продолжится реализация всех ключевых инфраструктурных транспортных и промышленных проектов города, обеспечивающих его стабильное развитие и гарантирующих повышение качества жизни москвичей.

ПРОЕКТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Разумеется, бюджет города - это в первую очередь не абстрактные цифры, а конкретные проекты, которые планируется воплотить в жизнь. О некоторых из них расскажем подробнее.

В числе важных социальных объектов, которые будут возведены за счет бюджета, - физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в районе Бибирево.

«Это объект, который был необходим давно, - пояснила агентству городских новостей «Москва» депутат Мосгордумы Лариса Картавцева. - Мы вместе с жителями активно

добивались его постройки: водные виды спорта полезны и взрослым, и детям, и занятия плаванием всегда востребованы. Сейчас работы на строительной площадке идут полным ходом: почти завершена монолитная структура здания, ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, началась черновая отделка», - рассказала депутат.

Проект ФОК включает взрослый бассейн на 25 м, детский бассейн на 10 м, а также тренажерный зал. «Это даст возможность организовать как взрослые, так и детские занятия, разместить секции для различных видов спорта. Подобного рода спортивный центр, уверена, станет стимулом для многих жителей начать заниматься физкультурой, спортом, вести здоровый образ жизни», - считает Картавцева.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НА УЛИЦЕ ТВАРДОВСКОГО В СТРОГИНЕ

За счет городского бюджета в 2023 году будет завершено строительство поликлиники с травмпунктом. Поликлиника сможет принимать до 750 пациентов в смену, на первом этаже будет развернут современный травмпункт.

В адресно-инвестиционную программу города Москвы на 2023 год вошла школа в поселке Ерино на 725 мест. В поселке живет более 4 тыс. человек, в основном это молодые семьи, а количество детей, к счастью, постоянно растет.

Многолетний долгострой в Зеленоградском административном округе перепрофилируют: на его базе будет построено современное здание центра социального обслуживания населения,

средства на это выделены в рамках Адресной инвестиционной программы столицы.

И таких проектов - десятки!..

Кроме того, в 2023 году город планирует подготовить 77 проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Это около тысячи гектаров, то есть больше половины от всех площадей, которые на данный момент намерена реорганизовать столица. В результате на месте пустырей появятся жилые дома и объекты инфраструктуры, куда смогут трудоустроиться почти 260 тысяч человек. Кроме того, благодаря реализации проектов в бюджет города будет ежегодно поступать около 90 миллиардов рублей в текущих ценах.

ГОТОВЫ, УМЕЮТ И ХОТЯТ

Эксперты позитивно оценивают будущий бюджет столицы.

«В 2023 году продолжится реализация популярной у москвичей старшего возраста программы «Московское долголетие». На эти цели предусмотрено 3,9 млрд руб., которые будут направлены на развитие и реализацию проекта, чтобы для любого представителя старшего поколения занятия проекта «Московское долголетие» продолжали оставаться абсолютно бесплатными и доступными в каждом районе столицы, - отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. - Для участников работают профессиональные поставщики услуг - организации любой формы собственности, которые готовы, умеют и хотят заниматься с нашими московскими пенсионерами. И это очень значимая и важная строчка бюджета, которая не сокращается».

Проект стал неотъемлемой частью жизни многих московских пенсионеров. За годы работы занятия посетили около 450 тыс. человек. В настоящее время в проекте принимают участие около 205 тыс. пенсионеров. Для них открыто более 12 тыс. групп по более чем 30 направлениям.

Как отметила председатель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович, бюджет города из года в год остается социально ориентированным. Больше половины выделенных денег направляется на программы соцподдержки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. При этом средства предусмотрены не только на уже существующие меры поддержки, но и на развитие и создание новых программ.

«Бюджет 2023 года позволит Москве реализовать все запланированные цифровые проекты и решить поставленные задачи в сферах ускоренного импортозамещения и повышения информационной безопасности. Это особенно важно с учетом социальной направленности бюджета, основное внимание в котором уделяется образованию, социальной поддержке, здравоохранению, культуре и спорту. Цифровизация - значимое направление для обеспечения стабильной работы этих отраслей», - добавил заместитель генерального директора ГКУ «Инфогород» Алексей Цапников.