«Думала, это подарок. А коробка как взорвется!»: В Новой Москве студентке-красавице подбросили взрывчатку

В коробке, предназначенной Алине оказалось самодельное взрывное устройство. По счастью, не самое мощное. Фото: Прокуратура Москвы @ Telegram

Следственный комитет разбирается в деталях покушения на 22-летнюю студентку в Новой Москве. ЧП произошло на окраине Троицка.

Изначально картонную коробку из-под обуви, оставленную на скамейке у дома, обнаружила соседка. Подошла, посмотрела.

- На коробку был наклеен стикер с именем девушки («Алине Л.», - Авт.), живущей в том же подъезде, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Она сказала об этом маме девушки. Коробку занесли домой.

Родные порадовались: кто-то презент дочке приготовил! По весу коробка вытягивала на килограмм, а то и больше. Значит, не безделушка какая…

Когда Алина пришла домой, тоже сильно удивилась. И попробовала открыть.

- Я тоже думала, что это подарок. А коробка как взорвется! - рассказывала девушка позже сотрудникам полиции.

Коробку изучили, внутри оказалось самодельное взрывное устройство. По счастью не самое мощное. И, судя по всему, давшее осечку. Внутри лежал бутылка с воспламеняющейся жидкостью, но возгорания не произошло. Однако ожоги рук и лица девушка все-таки получила. Пришлось вызывать скорую помощь.

Следственный комитет начал проверку.

У самой девушки нет никаких версий о том, кто мог пытаться ее взорвать.

- По словам знакомых, девушка совершенно неконфликтная, учится на филолога в МПГУ, последний курс, отличница, участвует в университетских активностях, - отмечает наш источник.

А вот родные Алины подозревают парня, живущего неподалеку. Якобы он какое-то время назад настойчиво предлагал девушке «дружить», но та отказалась.

- Изучили записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в районе, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Они сняли человека, который оставил эту коробку. Его личность устанавливается.

ОФИЦИАЛЬНО

«При открытии указанной коробки произошел хлопок, вследствие чего 22-летняя девушка получила телесные повреждения в виде травмы лица и левой руки. Пострадавшей своевременно оказана медицинская помощь, ее здоровью ничего не угрожает, - сообщает старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. - Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».