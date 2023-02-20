Собянин назвал сроки запуска обновлённого Дмитровского путепровода

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

В столице продолжается масштабная реконструкция путепроводов. Один из них сейчас приводят в порядок на севере города. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что Дмитровский путепровод введут в эксплуатацию в четвертом квартале этого года. Благодаря этому ускорится движение на Дмитровском шоссе. Плюс ко всему будет создана новая железнодорожная инфраструктура по проекту развития третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) и перспективной высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

«Путепровод уже завершен более чем наполовину», — сообщил мэр Москвы.

Во время реконструкции стараются уменьшить неудобства для водителей. Для этого, например, открыли временный путепровод. Его разберут сразу, как только построят все необходимое по проекту. Сюда входят прокладка и обновление двух километров дорог, а также высадка газонов, деревьев и кустарников.

«Подрядчик ведет сборку и окраску металлического пролета, а также бетонирует опоры моста, - рассказал руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов. - На площадке началась подготовка для очередного этапа надвижки пролетных строений и перекладки инженерных коммуникаций».

Напомним, за последние десять лет в Москве появились 19 путепроводов. С каждым годом их становится больше. По Адресной инвестиционной программе (АИП) с 2023 по 2026 год в городе запланированы 10 новых путепроводов, 4 из них находятся в строительстве, по 6 ведутся проектно-изыскательские работы.

Кроме этого, после 2026 года готовятся проложить ещё пять таких сооружений. Для них сейчас разрабатывается градостроительная документация.