Собянин: «Мы сделаем все, чтобы достойно пройти сегодняшние испытания»

Собянин поздравил ветеранов с очередной годовщиной парада 1941 года на Красной площади/ Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города

Большой театр России сегодня, 7 ноября, принимает ветеранов. Традиционная встреча посвящена 81-й годовщине парада на Красной площади. Собравшихся лично поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С праздником вас! С годовщиной парада на Красной площади 1941 года - важнейшей вехой, событием в нашей истории! - сказал Собянин. - Ноябрь 1941 года - время, когда многим казалось, что Советский Союз доживает последние месяцы, а, может, и недели. Кто-то злорадно ждал краха нашей великой страны, а кто-то со страхом, но и надеждой - ждал чуда».

Мэр напомнил об огромных потерях в первые месяцы Великой Отечественной войны - земель, заводов, шахт, главное - миллионов жизней солдат и мирных людей. В те дни Москва стала главным рубежом обороны.

«Вместе с армией ополчения жители города, москвичи, вынесли на себе тяжелейшую часть, тяжелейшую роль в обороне Москвы: сражались и трудились на самых опасных участках, - отметил Собянин. - Во многом благодаря их мужеству и массовому героизму, страна выстояла в 1941-м и сумела собрать силы для победы в 1945 году. Наша сегодняшняя встреча в Большом театре - это, конечно, дань благодарности тем, кто защищал Москву и защищал Родину».

Во время своего выступления мэр сообщил, что в зале Большого театра присутствует почетный гость - участник парада 1941 года, 99-летний ветеран Борис Уткин.

«Дорогие ветераны, сегодня Россия вновь столкнулась с вызовами, которых не было уже много десятилетий, - сказал Собянин. - И на плечи уже нынешнего поколения легла огромная ответственность за родные города, за нашу страну, за ее независимость, за ее суверенитет, за ее право решать свою судьбу. И я уверен, дорогие мои, что мы сделаем все, чтобы достойно пройти эти испытания. Спасибо вам, дорогие ветераны, здоровья вам, счастья и долгих лет жизни. Победа будет за нами».

По случаю памятной даты в столице на Красной площади открылся интерактивный музей. В праздничной программе также фотовыставки, рассказывающие о параде 1941 года. Их можно увидеть на Рождественском бульваре и в парке «Лианозово. Этнографическая деревня Бибирево». Кроме того, торжественная встреча ветеранов и молодежи города пройдёт в Московском доме ветеранов войны и Вооруженных сил.