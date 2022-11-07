«Предложили прокатиться на мотоцикле»: вскрылись подробности громкого изнасилования россиянки аниматорами отеля в Турции

Со слов женщины, по номеру ближайшего отдела полиции никто не ответил, а сам отдел, когда россияне пришли к нему наутро, оказался закрыт Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Стали известны новые подробности жуткой истории об изнасиловании россиянки во время отдыха в Турции. Как ранее сообщал сайт KP.RU, два дня назад в отдел полиции района Гольяново обратилась с заявлением 45-летняя женщина.

ДОЛГ В 150 ЕВРО

- По словам москвички, она с супругом и дочерью-школьницей отдыхала в Анталье, в рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Семья купила у аниматора в отеле несколько активностей, но в какой-то момент стало понятно, что гражданину Турции россияне заплатили слишком много денег. Договорились, что 150 евро он вернет.

Ирина (имя изменено) сообщила, что однажды вечером она встретила аниматора и снова напомнила ему о долге (была одна, потому что муж остался в номере с приболевшей дочерью). Турок с радостью откликнулся и предложил проехать до ближайшего банкомата. Благо, рядом оказался еще и кузен с мотоциклом. В общем, сели, поехали.

- Женщина заявляет, что до банкомата они так и не добрались. Мотоцикл почему-то уехал в сторону моря. На берегу байк тормознул. Россиянку швырнули на песок и настойчиво предложили заняться сексом втроем. По словам женщины, она отказывалась, требовала, чтобы ее вернули в отель, но мужчины взяли ее силой.

Вернувшись в отель, Ирина рассказала о случившемся мужу, требовала у сотрудников отеля вызвать полицию. Со слов женщины, по номеру ближайшего отдела полиции никто не ответил, а сам отдел, когда россияне пришли к нему наутро, оказался закрыт. Аниматор якобы исчез. Ирина уверена, что отель прикрывает своего сотрудника.

- В общем, подать заявление об изнасиловании в Турции Ирине так и не удалось. Поэтому она решила это сделать, вернувшись в Россию.

По данным KP.RU, из полиции Гольяново материалы уже переданы в Следственный комитет (именно там занимаются расследованиями по заявлениям об изнасилованиях). Но как быть дальше, следователи пока не понимают - заниматься расследованием на территории Турции они не могут...

«МЕСТНОЕ ПРАВОСУДИЕ ВСЕГДА ПРИНИМАЕТ СТОРОНУ МЕСТНЫХ»

Известный адвокат и бывший следователь МВД Александр Карабанов напоминает, что сообщения о преступлениях против российских туристов в курортных странах - увы, не редкость.

- Местные власти, полиция не сильно стремятся возбуждать уголовные дела и проводить расследование. И тут есть несколько причин. Во-первых, полицейские понимают, что заявитель - иностранец, который в ближайшее время покидает страну и не сможет участвовать в следственных мероприятиях. То есть, не хотят заморачиваться. При этом если преступление совершается на территории отеля, сам отель постарается данный факт скрыть и не будет помогать устанавливать причастность его сотрудника к преступлению. Он в этом не заинтересован.

Эксперт отмечает, что к туристам априори предвзятое отношение. Местное правосудие всегда занимает сторону местного жителя.

- Однако нужно учитывать и вот что. Такие преступления как изнасилования достаточно непросто доказывать даже когда они происходят здесь, на территории России, все фигуранты доступны, и у следствия есть полный арсенал для установления картины. Тут ведь доказательную базу нужно собирать в моменте - те же биологические следы подозреваемых, показания свидетелей, записи с камер видеонаблюдения, которые через несколько дней могут уже быть автоматически удалены с сервера.

- Если заявление написано тут, российские следователи могут это делать на территории другой страны? Или хотя бы по преступлениям на территории другой страны?

- Недавно председатель Следственного комитета Бастрыкин вышел с инициативой, которая уже применяется - по некоторым видам преступлений сбор доказательной базы может проводиться, даже если они имели место быть на территории других стран. Это касается терроризма, вандализма вроде сноса памятников, военных преступлений. Но здесь, конечно, другой случай. Как я говорил, уже потеряно время для сбора доказательства. Также у российского следователя нет никакой возможности привлечь к следственным действиям граждан другой страны, которые находятся за границей - сотрудников отеля, свидетелей.

В соцсетях шутят, что группа российских следователей срочно бронирует отели в Турции для проведения следственных мероприятий на месте. Но по факту, как объясняет эксперт, подобный выезд на территорию другой страны невозможен.

- И что делать?

- Есть процедура, которая называется «международное следственное поручение». Если следователь считает, что в рамках уголовного дела нужно провести следственные мероприятия на территории другой страны, он официально может попросить об этом своих тамошних коллег. Результаты этой работы потом должны быть пересланы следователю, который делал запрос.

ВОПРОСЫ К ПОКАЗАНИЯМ

При этом к показаниям и поведению заявительницы у бывшего следователя Карабанова тоже есть несколько вопросов.

- В Турцию наши граждане ежегодно летают сотнями тысяч. И если девушка, женщина ведет себя адекватно, соблюдает меры безопасности, не злоупотребляет алкоголем, не провоцирует местных, шанс быть изнасилованной в туристической зоне стремится к нулю.

По словам адвоката, если заявление даже было бы подано в турецкую полицию, там бы (как и в России, кстати) учитывали и «общие обстоятельства». (Это юридический термин такой).

- Например, если девушка поднимается к парню в номер отеля и они там пьют алкоголь, или девушка приезжает к мужчине на квартиру, всем ведь ясно, что будет дальше. В этом случае барышня с двумя малознакомыми людьми едет за территорию отеля, запрыгивая на мотоцикл... То есть последовательные действия дают основания полагать, что девушка понимала, к чему это все может привести. Я не говорю, что «она сама виновата». Но вопросы от этой истории тоже остаются.

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