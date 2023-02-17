Связали и бросили в лесу: таинственное убийство эстонских школьниц на Лосином острове в Москве раскрыли через 34 года

У Захарова восемь судимостей по разным статьям. Фото: ГСУ СК России по Москве

На тела набрел местный житель. Вечером 30 марта 1989 года он вышел на прогулку с собакой. Конец марта, снег в Лосином острове таял прогалинами, но человеческое тело, лежащее метрах в тридцати от дороги, было видно издалека.

Мужчина подошел ближе и ахнул. Девушка. Совсем еще молоденькая. Дорогая одежда разорвана. Руки связаны за спиной. Неподалеку вторая девушка.

ФРАНЦУЗЫ В ПУШКИНСКОМ

Дорога, что шла рядом с местом, где были найдены тела, - Лосиноостровская улица. Это окраина Метрогородка. Район пролетарский и суровый. В конце 1980-х это был натурально край московской географии. Тупик, за которым начинается огромный парк-лес.

- Фонарей на той дороге в те времена не было, - рассказывает «КП» местный старожил Анатолий Черняев. - Машины ездили редко. Даже больше скажу - сюда часто наведывались парочки на автомобилях. Съеду с дороги в деревья и крутят любовь. Ну вы понимаете.

Экспертиза установила, что девушки были задушены за сутки до того, как их нашли.

17-летние Криста Сарап и Эда Эйкл днем ранее приехали поездом из Таллина. В Эстонии девчонки учились в выпускном классе художественной школы. Поэтому и отправились в Москву на выставку французских художников, которая шла в Пушкинском музее. Это была неделя каникул. В столицу СССР Криста и Эда прибыли утром в среду. Через три дня собирались вернуться домой. На это время разместились у дяди Эды.

ПОЧЕМУ ВЕРНУЛИСЬ К ДЕЛУ?

- Следствию в 1989-м удалось восстановить хронологию того дня, - рассказывает kp.ru следователь по особо важным делам 1-го Управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Юрий Слесарев.

Оставив вещи у родственника Эды, девушки сходили в музей, затем гуляли по Арбату.

- Достоверно известно, что в 17:00 они были на Ленинградском вокзале. В дороге они потеряли 50 рублей, сообщили об этом проводнице, та попросила зайти вечером, после уборки вагонов. Поэтому девушки вернулись на вокзал, но им сказали, что денег не нашли. А что было дальше - загадка.

Конец 1980-х. Бум на вареные джинсы, заграничную жвачку, колу в банках и пустеющие полки продуктовых магазинов.

Свидетели, которых потом допрашивали, рассказывали, что девочек запомнили очень хорошо. Невозможно было не обратить на них внимания. Две красавицы из Прибалтики с модными начесами, одежда - фирмА, какую просто так в магазине не купишь.

Как две красавицы оказались в Лосином острове?

В 1989-м оперативники и следователи опросили десятки свидетелей, провели десятки экспертиз. Представители Эстонии даже объявили вознаграждение за информацию, которая поможет раскрыть двойное убийство. Но увы - ничего. К делу вернулись, когда председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил всем региональным управлениям заново поднимать «глухари

Сохранились улики - одежда убитых. Ее снова отправили на экспертизу, и система показало совпадение по базе. На одежде нашли биологические следы человека, который в конце 80-х по тому уголовному делу не проходил даже в качестве свидетеля. Зато потом много где засветился. 30 лет назад таких экспертиз не было. Сейчас преступника можно найти со стопроцентной уверенностью по ДНК в виде чешуйки кожи или потовым выделениям - если до этого уже вносили в базу.

Как две красавицы оказались в Лосином острове? Фото: ГСУ СК России по Москве

В ШУМНОМ ЗАЛЕ РЕСТОРАНА

56-летний Дмитрий Захаров искренне удивился, когда на пороге его квартиры в Можайске появились оперативники.

- Так я же все свое уже отсидел!

У Захарова восемь судимостей по разным статьям. Был участником одной из самых крупных банд, которая промышляла угонами машин. Но в итоге признался в убийстве.

С эстонками он познакомился в ресторане гостиницы «Россия». Здесь отдыхали мажоры, первые кооператоры, барыги-валютчики. Захаров (ему было 23 года) выписал там с друзьями - Артур Папикян и Андрей Назаров.

- Затем уже общей компанией переехали в гостиницу «Украина», - продолжает следователь Слесарев. - Потом друзья решили подбросить Дмитрия Захарова домой на машине Назарова. Девчонки поехали с ними.

Фото: ГСУ СК России по Москве

«РАЗБЕРИСЬ С НЕЙ!»

В машине Дмитрий окончательно вырубился. Когда очнулся, увидел, что в салоне Папикян занимается любовью с одной из девушек. По словам Дмитрия Захарова, дальнейшее он помнит кусками. Вторая девушка затеяла скандал. Сказала, что заявит в милицию, что их с подругой изнасиловали.

- Со слов Захарова, Папикян сказал ему: разберись с ней! Он напал на девушку и задушил ее. Со второй расправились приятели.

Итак, дело можно закрывать?

Фото: ГСУ СК России по Москве

БЫЛ КТО-ТО ЕЩЕ

- В ходе экспертизы одежды убитых девушек и других улик были установлены два генотипа, - продолжает следователь. - Один из них - Захаров. Это установлено на 100%. А вот второй - неизвестный мужчина. Этот биологический след ни Папикяну, ни Назарову не принадлежит. Это был кто-то другой.

По версии следствия, этих двух на месте преступления вообще, скорее всего, не было. Дело в том, что Артура Папикяна и Андрея Назарова уже много лет нет в живых. В конце 80-х и начале 90-х они были рэкетирами, крышевали мелких коммерсантов. (Назаров даже входил в Бауманскую группировку, - Авт.). А потом одного убили, другой умер в колонии.

В словах Захарова много расхождений с тем, как все было на самом деле.

- Он говорит, что девушек задушили. Но у обеих в области затылка повреждения, нанесенные тупым предметом. Скорее всего, на школьниц напали сзади, затем затащили в машину, изнасиловали и убили.

Также в следствии полагают, что на Лосиноостровскую их привезли уже мертвыми.

СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- В те годы Захаров жил в полутора километрах от этого места - на Сахалинской улице в Гольянове. И он знал этот парк как свои пять пальцев. Криминалисты зафиксировали следы волочения от дорожки в парке к месту обнаружения трупов. И экспертиза показала, что почва на одежде потерпевших не соответствует почве с места их обнаружения. Изучалось содержимое желудка жертв. Нет подтверждения, что они за несколько часов до смерти ели что-то ресторанное. В крови одной девушки вообще нет алкоголя. У второй незначительная доза - максимум бокал шампанского.

Один из свидетелей показал, что видел девушек в районе Щелковского автовокзала. Спутать эстонок, напомним, было крайне сложно. Их яркая фирменная одежда на фоне обычных московских жителей сильно выделялась.

- Не знаю, как они туда попали. Но предположительно, где-то в районе Щелковской на них и могли напасть, - рассуждает Юрий Слесарев. - Но кроме Захарова был кто-то еще. Соучастник. Полагаем, что этот человек еще жив. Иначе Захаров назвал бы его имя. Поэтому мы продолжаем расследование.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Срок давности истек?

Срок давности по статьям, которые относятся к особо тяжким (а «Убийство» как раз из этого списка) - 15 лет. Получается, найденный спустя 34 года преступник даже не сядет?

- Есть принципиальный момент, - объясняет адвокат Александр Карабанов. - Если предполагаемый убийц был объявлен в розыск и скрылся, срок давности приостанавливается. До тех пор, пока его не найдут. Так что убить, сбежать и избежать наказания законным путем невозможно. В данном случае обвиняемый в розыске не был и в уголовном деле не фигурировал. Но здесь тоже есть нюанс.

Убийство двух девочек, которые перед этим были изнасилованы - это уже вплоть до пожизненного. И при таком раскладе решение о применении срока давности принимает суд. Так что даже спустя 34 года убийца школьниц может сесть. На весь остаток жизни.