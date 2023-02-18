Жительница Дубны пустилась во все тяжкие от безденежья во время декрета

Женщина успела собрать «дань» с 10 пенсионеров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алле М. из подмосковной Дубны 34 года. Замужем, двое детей. Младший ребенок – совсем маленький, молодая мать сидела с ним в декрете. В апреле этого года могла бы вернуться на работу. Но вместо этого попала за решетку.

- У меня двое детей, мать-инвалид, которая не ходит, и общий доход – 30 тысяч рублей. Как на эти деньги жить? Конечно, я стала искать подработку в интернете. И нашла! – заявила она в суде.

Изначально речь шла о работе курьером, но очень быстро Алла поняла, что участвует в афере, жертвой которой становились пожилые люди.

- Утром позвонила сноха, плакала, сказала, что попала в аварию, сбила девушку, и ее посадят, нужен миллион рублей. А откуда у меня миллион? Да, я откладываю с пенсии, но там тысяч 200 – не больше! – вспоминала одна из пострадавших. – Когда трубку взял адвокат, то сказал, чтобы я собрала эти деньги, завернула их в полотенце, его – в наволочку, а ее – в простыню, потом в пакет, за которым приедет девушка. Я пыталась дозвониться до сына снохи, но он не брал трубку. Стучалась к соседям – они не открыли. Мне было страшно, я не знала, что делать. И когда приехала девушка, я отдала ей пакет с деньгами. А потом мне перезвонил сын снохи, и оказалось, что никакого ДТП не было.

С 11 по 16 июня прошлого года Алла объехала 10 пенсионеров, с каждого собрала «дань», через банкомат перевела их на указанные ей счета за вычетом своей доли. С общей суммы в 3,4 млн рублей она получила 10%.

Однако ее радость от легких денег длилась ровно до тех пор, пока потерпевшие не начали писать заявления в полицию. Подняли записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что за девушка ездила по городу и на какой машине. После чего пришли к Алле домой. Там она честно во всем созналась и выдала телефон с чатом в Телеграме, через который и на работу устроилась, и распоряжения получала.

- В отношении ее соучастников дело было выделено в отдельное производство. Женщине же обвинение предъявили в совершении 10 эпизодов мошенничества, - рассказали корреспонденту KP.RU в прокуратуре Московской области. – Суд признал ее виновной по всем эпизодам и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Плюс удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Сейчас Алла пытается обжаловать приговор, потому что считает его слишком суровым – ведь ради детей старалась.